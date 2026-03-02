«Προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Ντε Φράι» (pic)

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εμρέ Κονούρ, προτάθηκε και εξετάζεται η περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι.

Ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός της Ίντερ προτάθηκε και εξετάζεται από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσίευμα του Τούρκου δημοσιογράφου, Εμρέ Κονούρ.

Οι Πειραιώτες εξετάζουν την αφορά ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι ήρθε στο προσκήνιο.

Η συνεργασία του Ολλανδού στόπερ με την Ίντερ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και δεν αναμένεται να ανανεωθεί για ακόμη περισσότερα έτη και έτσι ο ποδοσφαιριστής ψάχνει την επόμενη ομάδα του.

Φέτος μετράει συνολικά 13 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα από το 2018.

Με τη φανέλα των «νερατζούρι» έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ιταλίας, ισάριθμα κύπελλα και έως τώρα μετρά συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις 292 συμμετοχές με 13 γκολ και 8 ασίστ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και η Νιούκαστλ, εξετάζουν επίσης την περίπτωση του.