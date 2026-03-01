Eννιά χρόνια ήταν πολλά, ο Ηρακλής επιστρέφει εκεί όπου ανήκει!

Ο Ηρακλής γιορτάζει και μαζί του ένα μεγάλο κομμάτι της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Ο Ημίθεος επιστρέφει εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Super League.

Ένας εκ των ιστορικότερων συλλόγων της Ελλάδας όπου πέρασε μια -σχεδόν- δεκαετία γεμάτη ταλαιπωρία, αβεβαιότητα, οικονομικά προβλήματα, διοικητικές αστοχίες και αγωνιστικές περιπέτειες, όμως το τέλος της διαδρομής τον βρίσκει ξανά στο φυσικό του περιβάλλον. Έστω και αν αυτή η διαδρομή κράτησε λιγάκι παραπάνω...

Έναν προορισμό που κέρδισε με το σπαθί του και που δικαιούται να απολαύσει περισσότερο από ποτέ.

Η διαδρομή ξεκίνησε με τον υποβιβασμό της σεζόν 2016-2017 για εξωαγωνιστικούς λόγους, μια απόφαση που πλήγωσε βαθιά τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Ο Ηρακλής βρέθηκε στη Γ’ Εθνική, ένα πραγματικό σοκ για έναν σύλλογο με τη δική του βαρύτητα και ιστορία. Εκεί όμως έδειξε χαρακτήρα.

Ανέβηκε άμεσα, έκανε το αυτονόητο, αλλά στη συνέχεια κόλλησε για χρόνια στη Super League 2, ενώ έφτασε στο σημείο μηδέν, βρισκόμενος στην Γ' κατηγορία της ΕΠΣΜ!

Εννέα ολόκληρα χρόνια στα “βαθιά”, παλεύοντας κάθε σεζόν με τα δικά του «τέρατα». Με περιορισμένα οικονομικά, χωρίς σταθερό διοικητικό πλάνο και με προέδρους που δεν μπόρεσαν να δώσουν το κάτι παραπάνω.

Ο Τομ Παπαδόπουλος, αργότερα ο Αλέξης Κούγιας που προσπάθησε να εμπλακεί αλλά αποχώρησε γρήγορα, και ο Στράτος Ευγενίου που μετέφερε την ομάδα της Τρίγλιας και ανέλαβε το νέο Ηρακλή μέσω αλλαγής ΑΦΜ (ήταν μία σημαντική κίνηση για να βρεθεί η ομάδα στη Super League 2 ξανά), δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για πραγματική άνοδο.

Το κλαμπ έμοιαζε να βαλτώνει, ο κόσμος κουράστηκε, όμως παρέμεινε πιστός – στοιχείο που τελικά αποδείχθηκε καθοριστικό.

Η πραγματική μεταστροφή ήρθε την προηγούμενη σεζόν, όταν ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αποφάσισε να αναλάβει το τιμόνι του συλλόγου. Από την πρώτη ημέρα έδειξε σοβαρότητα, πρόγραμμα και πρόθεση να βάλει τον Ηρακλή ξανά σε μια πορεία ανάκαμψης.

Αν πέρυσι η άνοδος χάθηκε δίκαια από την ΑΕΛ, η βάση που χτίστηκε τότε έγινε θεμέλιο για φέτος. Ο Ηρακλής από το ξεκίνημα της χρονιάς έδειξε ομάδα με στόχο και δυναμική, παρά τις πολλές αλλαγές προπονητών. Τελικά, στο πρόσωπο του Γιώργου Πετράκη βρέθηκε ο άνθρωπος που είχε την ηρεμία, τη μεθοδικότητα και την ποδοσφαιρική φιλοσοφία ώστε να οδηγήσει το πλάνο στην επιτυχία.

Ο Πετράκης κατάφερε να ισορροπήσει ένα σύνολο που πέρασε από «κύματα», να δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας μέσα στα αποδυτήρια και να δώσει στον Ηρακλή μια ταυτότητα που του έλειπε εδώ και χρόνια. Το αποτέλεσμα;

Μια πορεία που ολοκληρώθηκε με την πολυπόθητη άνοδο και μια Θεσσαλονίκη – και όχι μόνο – να πανηγυρίζει.

Η επιστροφή του Ηρακλή δεν είναι απλά ένα αγωνιστικό γεγονός. Είναι η επιβεβαίωση ότι ένας σύλλογος με τόσο κόσμο, τόση ιστορία και τόσο ισχυρή αθλητική ταυτότητα δεν θα μπορούσε να μείνει για πάντα χαμένος σε μικρότερες κατηγορίες.

Είναι επίσης μια σημαντική «νίκη» για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Super League αποκτά ξανά μία ομάδα με ειδικό βάρος, με fanbase που γεμίζει γήπεδα, με παραδοσιακή δύναμη και με την προοπτική να ανεβάσει το συνολικό επίπεδο του προϊόντος.

Το 2025 σηματοδότησε την αναγέννηση του συλλόγου και με την περσινή άνοδο της ομάδας μπάσκετ στη Basket League και τη φετινή επιστροφή του ποδοσφαιρικού Ηρακλή στη Super League, ο σύλλογος δείχνει ότι αφήνει πίσω του τα «πέτρινα χρόνια» και χτίζει ξανά με στέρεες βάσεις.

Ο Ηρακλής είναι ξανά εδώ. Όχι ως κομπάρσος, αλλά ως ένας σύλλογος που επιστρέφει για να μείνει, οικονομικά και διοικητικά πιο σταθερός από κάθε άλλοτε.