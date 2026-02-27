Ρελάνς του ΟΑΚΑ, συνάντηση και ανατροπή ενόψει Μπέτις

Η Λεωφόρος πήρε έγκριση, ωστόσο το ΟΑΚΑ ανέλαβε σήμερα δέσμευση σε συνάντηση με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι θα πάει πίσω τα έργα και το πρώτο ματς με τους Ισπανούς οδεύει προς την Καλογρέζα. Όχι όμως μόνο λόγω των έργων…

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις στους «16» του Europa League, με το πρώτο ματς να λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, στις 12 Μαρτίου και ώρα 19:45.

Μέχρι σήμερα το πρωί όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα γινόταν στην Λεωφόρο, λόγω των έργων στο ΟΑΚΑ που θα καθιστούσαν μη εφικτή την διεξαγωγή του αγώνα. Η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού εγκρίθηκε από την UEFA αλλά το μεσημέρι ήρθε η ανατροπή.

Πριν από λίγες ώρες έγινε σύσκεψη μεταξύ των ανθρώπων του ΟΑΚΑ και του Παναθηναϊκού, με τους ιθύνοντες του Σταδίου να αναλαμβάνουν ρητή δέσμευση ότι τα έργα θα πάνε πίσω και οι γερανοί δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν στην άλλη πλευρά του γηπέδου (δηλαδή αυτή των δημοσιογραφικών και των επισήμων) ώστε να γίνει το ματς κανονικά.

Μάλιστα, η διοίκηση του ΟΑΚΑ δέχτηκε να παραμείνει ως είχε και η χωρικότητα του γηπέδου, γύρω στους 30-32.000, κάτι που σημαίνει ότι -αφαιρώντας τα διαρκείας, τις ανάγκες της UEFA και τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων μαζί με τις νεκρές ζώνες- θα υπάρξουν γύρω στα 15-17.000 «μαγικά χαρτάκια» για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Εάν η αναμέτρηση γίνει στην Λεωφόρο θα βγουν στην αγορά ελάχιστα εισιτήρια (μάξιμουμ θα είναι 500-800 εισιτήρια) λόγω των πολλών διαρκείας και των εισιτηρίων που δικαιούται η ισπανική ομάδα, κάτι που προφανώς δημιούργησε έντονο προβληματισμό στην διοίκηση του «Τριφυλλιού» καθώς στην παρούσα φάση υπάρχει μεγάλη... δίψα του κόσμου για ένα εισιτήριο.

Με όλα αυτά τα δεδομένα, αυτή την στιγμή το ΟΑΚΑ αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αποτελέσει την έδρα του Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις, όπως ακριβώς συνέβη και σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ματς της ομάδας φέτος.

Σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση θα παίξει και η άποψη των ανθρώπων του αγωνιστικού, προπονητή και παικτών, που φαίνεται αυτή τη στιγμή να γέρνει υπέρ του ΟΑΚΑ, κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες πλέον είναι θεαματικά υπέρ της λύσης του Ολυμπιακού Σταδίου.