Απίστευτο! Η ΑΕΚ… ναρκοθέτησε την προσπάθεια της Ελλάδας για τη 10η θέση

Το γκολ του Γιόβιτς κόντρα στην Κραϊόβα έστειλε την ΑΕΚ στους «16», αλλά έδωσε την πρόκριση στη Σίγμα Όλομουτς, και η προσπάθεια της Ελλάδας για τη 10η θέση δυσκολεύει.

Μια απίστευτη τροπή έχει πάρει η μάχη της Ελλάδας για τη 10η θέση στο ranking της UEFA με την Τσεχία, παρά τη χθεσινή πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν. Και η ΑΕΚ έχει κάνει… ζημιά.

Ελλάδα και Τσεχία συνεχίζουν με δύο ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός πέρασε στους «16» του Europa League, ενώ η ΑΕΚ έχει προκριθεί από τη League Phase στους «16» του Conference League. Στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση συνεχίζουν οι Σπάρτα Πράγας και η Σίγμα Όλομουτς.

This goal by 🇬🇷 AEK in 90+14' of the final matchday in 🟢 UECL league stage qualified 🇨🇿 Sigma Olomouc to the knockouts.



Two months later, 🇨🇿 Sigma Olomouc wins points that may prevent 🇬🇷 Greece from finishing Top 10! pic.twitter.com/4bMrhXq4rw — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 27, 2026

Στην πρόκριση της τελευταίας στα πλέι οφ του Conference League, έπαιξε ρόλο η… νίκη της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα, στην 6η αγωνιστική της League Phase. Το εύστοχο πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στις καθυστερήσεις έστειλε την Ένωση στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αλλά παράλληλα επέτρεψε να πάρει την πρόκριση ως 24η η Σίγκα Όλομουτς. Η τσέχικη ομάδα ευνοήθηκε από τις ισοβαθμίες και τη διαφορά των γκολ. Στα πλέι οφ, έκανε την έκπληξη και χθες απέκλεισε τη Λοζάνη, επικρατώντας 2-1 στην Ελβετία. Η νίκη αυτή και το πριμ πρόκρισης έδωσαν έξτρα βαθμούς στην Τσεχία, η οποία μεγάλωσε την απόσταση από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Football Meets Data η Τσεχία έχει 82% πιθανότητες να μείνει στη 10η θέση και η Ελλάδα μόλις 11% να την φτάσει, έχοντας και ως απειλή την Πολωνία που έχει κι αυτή 7% πιθανότητες για τη δεκάδα.