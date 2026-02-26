Στο... τρένο της πρόκρισης χωράνε μόνο οκτώ: Μία αήττητη, μία πρωτιά, μία παράδοση

Playoffs της νοκ άουτ φάσης του Europa League μέρος δεύτερο, με 16 ομάδες να διεκδικούν θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Στουτγκάρδη και η Νότιγχαμ Φόρεστ έχουν προβάδισμα τριών γκολ ενόψει των ρεβάνς, αλλά υπάρχουν μικρά περιθώρια στους υπόλοιπους αγώνες.

Η... πρωτιά της Λουντογκόρετς

Η Λουντογκόρετς ήταν η μόνη ομάδα που βγήκε από τους πρώτους αγώνες με εντός έδρας νίκη, με ένα εξαιρετικό τελείωμα από τον Ισπανό δεξιό μπακ Σον να δίνει στην ομάδα του Περ-Ματίας Χόγκμο προβάδισμα 2-1, το οποίο καλείται να υπερασπιστεί στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος. «Δείξαμε θάρρος» είπε ο Νορβηγός προπονητής της βουλγαρικής ομάδας και συμπλήρωσε: «Και είπαμε στους εαυτούς μας ότι έπρεπε να κερδίσουμε τις μάχες ένας εναντίον ενός και μετά το παιχνίδι άρχισε να αλλάζει».

Η Φερεντσβάρος δυσκολεύτηκε να μετατρέψει την πίεση σε ευκαιρίες στη Βουλγαρία, αλλά ο προπονητής των «πράσινων», Ρόμπι Κιν, θα περιμένει κάτι καλύτερο από την ομάδα του στον αγώνα ρεβάνς, όπως και ο τερματοφύλακας Ντάβιντ Γκροφ, ο οποίος δήλωσε: «Θα έχουμε ευκαιρίες και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε ανελέητα. Θα έχουμε πολλούς οπαδούς στο πλευρό μας, κάτι που θα μας δώσει λίγο παραπάνω ώθηση».

Η Φερεντσβάρος υποδέχθηκε τη Λουντογκόρετς στα προκριματικά του Champions League και στη league phase του Europa League στην τρέχουσα σεζόν, κερδίζοντας με 3-0 και 3-1, αντίστοιχα.

Ο Ερυθρός Αστέρας απέναντι στη... γαλλική παράδοση

Δίχως αμφιβολία ο Ερυθρός Αστέρας διάλεξε μια... καλή στιγμή για να αντιμετωπίσει τη Λιλ. Η νίκη του με 1-0 στον πρώτο αγώνα στη Γαλλία ίσως έχει τη... σημασία της, καθώς η αντίπαλός του είχε κερδίσει μόνο μία φορά στα πρώτα δέκα παιχνίδια της στο 2026 (2 ισοπαλίες και 7 ήττες). Ωστόσο, ο προπονητής Ντέγιαν Στάνκοβιτς αναμένει μια έντονη αντίδραση στον αγώνα ρεβάνς. «Πρέπει να δείξουμε την ίδια νοοτροπία που δείξαμε» είπε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το ελάχιστο. Μετά από αυτό, όλα είναι πιθανά».

Ο μέσος Αγιούμπ Μπουαντί υποσχέθηκε ότι οι οπαδοί θα δουν μέρος του μαχητικού πνεύματος της Λιλ στον αγώνα ρεβάνς. «Θα το προσεγγίσουμε με τεράστια επιθυμία και αποφασιστικότητα» είπε. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναζητήσουμε αυτή τη νίκη στο Βελιγράδι» πρόσθεσε.

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν είχε νικήσει ποτέ στη Γαλλία μέχρι τον πρώτο αγώνα (2 ήττες, 7 ισοπαλίες). Επίσης δεν έχει νικήσει στα τελευταία τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια του εναντίον ομάδων της Ligue 1 (1 ισοπαλία, 3 ήττες).

Η πίστη της Μπραν

Η Μπολόνια νίκησε με 1-0 την Μπραν στον πρώτο αγώνα, αλλά η νορβηγική ομάδα δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα. «Αν σκοράρουμε πρώτοι στην Μπολόνια, θα γίνει ενδιαφέρον» δήλωσε ο προπονητής Φρέιρ Αλεξάντερσον.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς αναμετρήσεων για τα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Europa League:

Πέμπτη 26/2 Α΄ ματς

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 19:45 2-1

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 19:45 2-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λιλ (Γαλλία) 19:45 1-0

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 19:45 4-1

Γκενκ (Βέλγιο)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 22:00 3-1

Θέλτα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00 2-1

Μπολόνια (Ιταλία)-Μπραν (Νορβηγία) 22:00 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 22:00 3-0

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16»: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ του Europa League: