Ραφίνια: «Έχουμε αυτοπεποίθηση - Είμαστε ικανοί για ανατροπή με την Ατλέτικο»

Ο Ραφίνια μίλησε για τη στήριξη του κόσμου, το κλίμα στα αποδυτήρια, τη φυσική και πνευματική του κατάσταση.

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα σε podcast ρωτήθηκε και για τον δύσκολο αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την ρεβάνς του Κυπέλου Ισπανίας, εκφράζοντας την πίστη του στην ομάδα.

Αναφερόμενος στους φιλάθλους, δήλωσε:

«Πραγματικά νιώθω την αγάπη από τους φιλάθλους. Ειλικρινά, αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Από τότε που ήρθα, πάντα προσπαθούσα να βοηθάω την ομάδα και το να νιώθω αυτή την αγάπη από τον κόσμο είναι κάτι πολύ ξεχωριστό».

Για το κλίμα στα αποδυτήρια τόνισε:

«Τα αποδυτήρια είναι υπέροχα. Από ό,τι μπορώ να δω, οι παίκτες τα πηγαίνουν πολύ καλά μεταξύ τους. Νομίζω ότι είμαστε σαν μια οικογένεια εδώ».

Σχετικά με την κατάστασή του μετά τον τραυματισμό, ανέφερε:

«Νιώθω σε πολύ καλή κατάσταση, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Προσπαθώ να επιστρέψω στο καλύτερό μου επίπεδο μετά τον τραυματισμό μου. Είναι πάντα δύσκολο να είσαι στο 100% αμέσως». Παράλληλα πρόσθεσε: «Πνευματικά νιώθω υπέροχα και σωματικά πλησιάζω όλο και περισσότερο στο καλύτερό μου επίπεδο».

Όσο για τη δύσκολη αποστολή απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, εμφανίστηκε αισιόδοξος

«Έχουμε αυτοπεποίθηση ότι θα παίξουμε ένα καλό παιχνίδι. Πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε». Μάλιστα, έστειλε και μήνυμα πίστης για την ανατροπή: «Αν υπάρχει μία ομάδα ικανή να κάνει ανατροπή, αυτή θα είμαστε εμείς».

Τέλος, υπογράμμισε:

«Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ απαιτητική ανατροπή, αλλά νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για ό,τι μας περιμένει».