Μπαπέ: «Εκτέλεσα το πέναλτι αλά Πανένκα για τον Μπραχίμ Ντίαζ»

Ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε μια ιδιαίτερη κίνηση στην αναμέτρηση με την Βιγιαρεάλ, για να δείξει την υποστήριξή του στον Μπραχίμ Ντίαζ.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός των Μαδριλένων, ήταν ο μοιραίος παίκτης στον τελικό του Copa Africa, αφού στον τελικό έκανε άσχημη εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα στερώντας από το Μαρόκο την ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Ντίαζ δέχθηκε εντονότατη κριτική στην πατρίδα του και ο Κιλιάν Μπαπέ στάθηκε στο πλευρό του, αποφασίζοντας να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισαν οι Μαδριλένοι, αλά Πανένκα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Μπαπέ εξήγησε γιατί αποφάσισε να κάνει αυτή την εκτέλεση: «Το πέναλτι μου αλά Πανένκα ήταν για τον Μπραχίμ Ντίαζ», ανέφερε ο Γάλλος σούπερ σταρ.