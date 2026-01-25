Μπαπέ: «Εκτέλεσα το πέναλτι αλά Πανένκα για τον Μπραχίμ Ντίαζ»

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός των Μαδριλένων, ήταν ο μοιραίος παίκτης στον τελικό του Copa Africa, αφού στον τελικό έκανε άσχημη εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα στερώντας από το Μαρόκο την ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο.
Ο Ντίαζ δέχθηκε εντονότατη κριτική στην πατρίδα του και ο Κιλιάν Μπαπέ στάθηκε στο πλευρό του, αποφασίζοντας να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισαν οι Μαδριλένοι, αλά Πανένκα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Μπαπέ εξήγησε γιατί αποφάσισε να κάνει αυτή την εκτέλεση: «Το πέναλτι μου αλά Πανένκα ήταν για τον Μπραχίμ Ντίαζ», ανέφερε ο Γάλλος σούπερ σταρ.
