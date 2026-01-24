Εκτός αποστολής για την Ουνιόν ο Κραλ, που πλησιάζει στον Παναθηναϊκό

Ο Άλεξ Κραλ έμεινε εκτός αποστολής από το ματς της Ουνιόν Βερολίνου με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, την στιγμή που η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Το SDNA σας έχει ενημερώσει πως η μεταγραφή του Άλεξ Κραλ στον Παναθηναϊκό βρίσκεται σε τελικό στάδιο, κάτι που μοιάζει να επιβεβαιώνεται και από την απουσία του διεθνούς Τσέχου από την αποστολή της Ουνιόν Βερολίνου για την αναμέτρηση με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας του βρισκόταν κανονικά στην διάθεση του προπονητή του και η απουσία του από την αποστολή για το δύσκολο ματς με την Ντόρτμουντ ίσως και να δείχνει ότι διανύει τις τελευταίες του ημέρες στην γερμανική πρωτεύουσα.

Το Who is Who

Ο 27χρονος μέσος κουβαλάει ένα σημαντικό βιογραφικό, ενώ μετράει 48 συμμετοχές με 2 γκολ στην εθνική Τσεχίας.

Τη φετινή σεζόν είναι πιο περιορισμένος ο ρόλος του στην ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας 9 συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή στην Bundesliga.

Πριν από επτά χρόνια η Σπαρτάκ Μόσχας είχε δαπανήσει 12 εκατ. ευρώ ώστε να τον αποκτήσει από τη Σλάβια Πράγας, ενώ ακολούθως αγωνίστηκε σε Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν μετακομίσει πριν 1,5 χρόνο στην Ουνιόν για τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με 62 συμμετοχές στην Bundesliga αλλά και 37 στην ισπανική La Liga, έχοντας ακόμη παραστάσεις από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παίζοντας σε ομίλους του Champions League και του Europa League.