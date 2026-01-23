AEK στον κόσμο: «Ενισχύουμε την προσπάθεια των παικτών και του προπονητή μας, προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας»

Ο κόσμος της ΑΕΚ αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών το Σάββατο στο ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη και η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εφιστά την προσοχή.

Από την Ένωση τονίζουν πως θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. «Να προστατευθεί η ομάδα και το Σπίτι Μας, ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα», είναι το μήνυμα που στέλνει η ΑΕΚ που θυμίζουμε θα έχει την συμπαράσταση περίπου 2.000 φίλων της.

Για την ιστορία ο Δικέφαλος την άλλη εβδομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Όπως είναι γνωστό, για τον αυριανό (24/1, 19.30) εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας στην Τρίπολη με τον Asteras Aktor, έχουν παραχωρηθεί θύρες για την κάλυψη των αναγκών των φιλάθλων της ομάδας μας.



Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο, πρέπει να έχουν υπ' όψιν πως οι προϋποθέσεις από πλευράς μέτρων ασφαλείας είναι ακριβώς οι ίδιες με τους εντός έδρας αγώνες μας. Είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα και να προστατευθεί η ομάδα και το Σπίτι Μας, ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα.



Όχι αντικείμενα, όχι καπνογόνα, φωτοβολίδες, κροτίδες. Πνεύμα συνεργασίας με τις αρχές ασφαλείας και τους υπεύθυνους του γηπέδου. Η μαζική παρουσία των φιλάθλων μας φέτος σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λιβαδειά χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα, δείχνει το δρόμο και για την Τρίπολη.



Ενισχύουμε την προσπάθεια των παικτών και του προπονητή μας, προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας.