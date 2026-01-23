Κυριακόπουλος: «Σημαντικό ότι αντιδράσαμε μετά το σοκ της Κυριακής»

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε μια καλή αντίδραση στην σημερινή ισοπαλία (1-1), στην έδρα της Φερεντσβάρος.

Αναλυτικά όσα είπε ο αμυντικός του «τριφυλλιού»:

«Σήμερα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για την πρόκριση στα playoffs του Europa League, αυτός ήταν ο σκοπός. Η ομάδα είχε την σωστή νοοτροπία από την αρχή του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι παραπάνω, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βγάλαμε αντίδραση μετά το ισχυρό σοκ που δεχθήκαμε από την ήττα της Κυριακής.

Διαφορετικό το ματς αυτό κόντρα στην Ρόμα, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, στο γήπεδο μας, όμως πριν από αυτό έχουμε τον Ατρόμητο».