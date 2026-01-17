Η Γιουβέντους είχε αρχίσει να ανεβαίνει και η ήττα από την Κάλιαρι στην Σαρδηνία αποτελεί πισωγύρισμα (1-0).

Έπειτα από 5 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 6 ματς στην Serie A, η Γιουβέντους γνώρισε τη 2η ήττα στο πρωτάθλημα επί των ημερών του Λουτσιάνο Σπαλέτι. Οι Bianconeri δέχθηκαν κόντρα στη ροή του αγώνα γκολ από την Κάλιαρι, η οποία στο φινάλε αμύνθηκε με ό,τι είχε και κράτησε το πολύτιμο 1-0. Εκτός 4άδας είναι πιθανό να βρεθούν στο τέλος της αγωνιστικής οι Bianconeri, στην 15η θέση με ματς περισσότερο οι Σάρδοι.



Η Γιουβέντους έφτασε να έχει κατοχή ακόμα και 80%, είδε πέναλτι υπέρ της να ακυρώνεται μετά από review στο VAR, και τελικά την… πάτησε. Στο πρώτο μέρος ο Μιρέτι είχε τη μοναδική φάση για τους φιλοξενούμενους, ενώ η Κάλιαρι πήρε προβάδισμα στο 65’ με το τρομερό σουτ στην κίνηση από τον Ματσιτέλι έπειτα από φάουλ του Γκαετάνο. Στη συνέχεια η Vecchia Signora έκανε σερί σέντρες χωρίς αποτέλεσμα, έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 84’ με το δοκάρι του Γιλντίζ αλλά το 1-0 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε.