H Μπολόνια πήρε ταλαντούχο στόπερ από την Μπραν

Οι «ροσομπλού» ήρθαν σε συμφωνία με την Μπραν για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Έιβιντ Χέλαντ.

Η Μπολόνια ενισχύεται στα μετόπισθεν προσθέτοντας στο ρόστερ της τον υψηλόσωμο στόπερ (1.96), με τον ιταλικό σύλλογο να καταβάλει στην Μπραν 7 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων περιλαμβάνει και μπόνους επίτευξης στόχων, τα οποία μπορεί να εκτοξεύσουν το συνολικό ποσό της μεταγραφής του 20χρονου αμυντικού στα 8,5 εκατ. ευρώ.

Ο τεχνικός της Μπολόνια, Βιτσέντσο Ιταλιάνο, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον παίκτη από κοντά, καθώς η Μπραν υπήρξε αντίπαλος των Κυπελλούχων Ιταλίας στη League Phase του Europa League.