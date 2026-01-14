«Η Ριέκα επιβεβαιώνει για Παναθηναϊκό και Φρουκ»

Το φημολογούμενο ενδιαφέρον των Πρασίνων για τον Τόνι Φρουκ εμφανίζεται να επιβεβαιώνει η Ριέκα, σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα.

Τις τελευταίες ώρες έχει έρθει στο προσκήνιο ακόμη ένα όνομα για το Τριφύλλι.

Ο λόγος για τον διεθνή Κροάτη μεσοεπιθετικό Τόνι Φρουκ που αγωνίζεται στη Ριέκα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα "Novi list" οι Πράσινοι "βλέπουν ως μεγάλη αναβάθμιση στη γραμμή κρούσης" την απόκτησή του 24χρονου άσου, σημειώνοντας παράλληλα ότι το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού επιβεβαιώνεται και από τον κροατικό σύλλογο.

Η Ριέκα φέρεται να αξιώνει περί τα 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του (στα 9 εκατ. η χρηματιστηριακή αξία του), με τον Φρουκ να δεσμεύεται έως το 2027.

Τη φετινή σεζόν μετράει συνολικά 11 γκολ και 2 ασίστ σε 29 συμμετοχές, αυτή τη στιγμή ωστόσο είναι τραυματίας καθώς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη χειμερινή προετοιμασία της ομάδας του.

Ο Φρουκ ξενιτεύτηκε μόλις στα 17 του χρόνια για χάρη της Μουσκρόν, με την Φιορεντίνα να τον αποκτάει ακολούθως για την U19 έναντι 1,5 εκατ. ευρώ πριν 6,5 χρόνια.

Με την πρώτη ομάδα δεν αγωνίστηκε ποτέ και την επόμενη σεζόν επέστρεψε στην πατρίδα του για την Ντουμπράβα Ζάγκρεμπ ως δανεικός, ενώ ακολούθησε νέος δανεισμός στην Γκόριτσα και το καλοκαίρι του 2023 η Ριέκα έδωσε 4 εκατ. ευρώ στον ιταλικό σύλλογο για να τον κάνει δικό της.

Στην εθνική ανδρών της Κροατίας μετράει 5 συμμετοχές (1 γκολ), ενώ έχει αγωνιστεί και σε όλες τις μικρές εθνικές της "χρβάτσκα".