Επιστρέφει στη Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο: Πέρασε από ιατρικά - Την Τρίτη οι υπογραφές

Παίκτης της Μπαρτσελόνα πρέπει να θεωρείται ήδη ο Ζοάο Κανσέλο, με τον Πορτογάλο να περνά και τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει αύριο (13/01) το συμβόλαιό του με την ομάδα.

Έτοιμος να επιστρέψει στην Ισπανία και την Μπαρτσελόνα είναι ο Ζοάο Κανσέλο. Ο Πορτογάλος μπακ πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έτσι έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (13/01) να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί από τους Blaugrana.

Ο 31χρονος αμυντικός ανήκει στην Αλ Χιλάλ και οι Καταλανοί θα τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι, καταβάλλοντας 4 εκατομμύρια ευρώ στη σαουδαραβική ομάδα.