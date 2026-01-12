Επιστρέφει στη Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο: Πέρασε από ιατρικά - Την Τρίτη οι υπογραφές

Έτοιμος να επιστρέψει στην Ισπανία και την Μπαρτσελόνα είναι ο Ζοάο Κανσέλο. Ο Πορτογάλος μπακ πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έτσι έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (13/01) να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί από τους Blaugrana.
Ο 31χρονος αμυντικός ανήκει στην Αλ Χιλάλ και οι Καταλανοί θα τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι, καταβάλλοντας 4 εκατομμύρια ευρώ στη σαουδαραβική ομάδα.
João Cancelo passes medical. ✅ pic.twitter.com/uq7yzzCbPJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2026