Με τον Δημήτρη Γιαννούλη να μην αγωνίζεται λόγω καρτών, η Γκλάντμπαχ «διέσυρε» με 4-0 την Άουγκσμπουργκ που «βουλιάζει», αύξησε τη μεταξύ τους απόσταση στους πέντε και «ξέφυγε» από τη ζώνη του υποβιβασμού με επτά βαθμούς.

Αποφασιστική ήταν στο «Borussia Park» η Γκλάντμπαχ που προηγήθηκε με 3-0 της Άουγκσμπουργκ στο ημίχρονο, ολοκληρώνοντας τον «θρίαμβο» στο 61', όταν ο Ταμπάκοβιτς σκόραρε για δεύτερη φορά μετά το 36'. Ο Σκάλι στο 8' και ο Ντικς με πέναλτι στο 20' έθεσαν τις βάσεις μια σπουδαίας νίκης στην εκκίνηση του 2026. Πάντως, η έκταση του σκορ, ίσως αδικεί την ομάδα του τιμωρημένου λόγω καρτών, Δημήτρη Γιαννούλη που είχε οριζόντιο δοκάρι με δυνατό σουτ του Εσέντε στο 89'.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ντόρτμουντ 3-3 (22' πεν. Ουζούν, 71' Εμπνουταλίμπ, 90'+2 Νταχούντ - 10' Μπέιερ, 68' Ενμετσά, 90'+6 Τσουκουεμέκα)

Φράιμπουργκ - Αμβούργο 2-1 (53' πεν. Γκρίφο, 83' Ματάνοβιτς - 48' Βούσκοβιτς)

Χαϊντενχάιμ - Κολωνία 2-2 (15' Πιέρινγκερ, 26' Νίχαους - 18' Μαρτέλ, 48' Ελ Μάλα)

Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς 2-2 (77' Γέονγκ, 86' Ντοκί - 30' Αμίρι, 69' Χόλερμπαχ)

Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη 1-4 (66' πέν. Γκριμάλντο - 7',45' Λέβελινγκ, 29' πέν. Μίτελσταντ, 45'+2 Ούνταβ)

Γκλάντμπαχ - Άουγκσμπουργκ 4-0 (8' Σκάλι, 20' πεν. Ντικς, 36', 61' Ταμπάκοβιτς)

Μπάγερν Μονάχου - Βόλφσμπουργκ 8-1 (5' αυτ. Φίσερ, 30' Ντίας, 50', 76' Ολίσε, 53' αυτ. Γενζ, 68' Γκερέιρο, 69' Κέιν, 88' Γκορέτσκα - 13' Πεϊτσίνοβιτς)

Βέρντερ Βρέμης - Χοφενχάιμ / Ζανκτ Πάουλι - Λειψία ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΙΑ

Τα στιγμιότυπα του Γκλάντμπαχ - Άουγκσμπουργκ 4-0: