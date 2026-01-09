Πήγε και τους άδειασε ο Ηλιόπουλος στη συνάντηση: «Που είναι υπόλοιποι; Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος έκανε απροσδόκητη εμφάνιση στην περιβόητη συγκέντρωση στην «Παναγιώτα» αιφνιδιάζοντας τους πάντες με την παρουσία του!

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, με το που εμφανίστηκε στο μαγαζί της Κηφισιάς όπου συγκεντρώθηκαν πρόεδροι και εκπρόσωποι Ενώσεων - μετά από πρόσκληση του άτυπου συμβούλου του Ολυμπιακού Γιάννη Παπαδόπουλου - προκάλεσε αμηχανία και παγωμάρα σε όσους ήταν εκεί και αφού αρνήθηκε ευγενικά την πρόσκληση να μείνει στο τραπέζι, έκατσε σε άλλο σημείο για να δειπνήσει, λέγοντας προηγουμένως τα παρακάτω λόγια:

«Στον ουρανό σας έψαχνα, στην γη σας βρήκα... Τι έγινε παιδιά; Βγάλαμε συμπέρασμα; Οι υπόλοιποι που είναι; Χάθηκαν; Που το πάμε εδώ; Στο συμφέρον του ποδοσφαίρου ή στο προσωπικό συμφέρον; Φαντάζομαι χαρήκατε που είμαι σε διπλανό τραπέζι και ήρθα να σας δω. Εξάλλου, είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου... Συνεχίστε να μιλάτε, δεν υπάρχει λόγος διακοπής... Πάω να συνεχίσω... Να σας φωτίζει Ο Θεός και το Ευ Αγωνίζεσθαι. Για ποδόσφαιρο αξιοπρεπές και άξιο θαυμασμού και... όχι ντροπής».