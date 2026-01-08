Πιθανή πώληση του Ντε Μπρούινε από τη Νάπολι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η Νάπολι εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο να εξετάσει προτάσεις για τον Κέβιν Ντε Μπρούινε κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία για τον Βέλγο ποδοσφαιριστή, με την ιταλική ομάδα να έχει ανοικτή την πόρτα της.

Όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Il Mattino, η στάση της ομάδας έχει να να κάνει και με την πορεία αποκατάστασης του Βέλγου μέσου από τον τραυματισμό του.

Οι «Παρτενοπέι» φέρονται διατεθειμένοι να αξιολογήσουν όμως μόνο σοβαρές και οικονομικά δυνατές προτάσεις.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Ντε Μπρούινε, που εντάχθηκε στη Νάπολι το περασμένο καλοκαίρι, δεν αποκλείει εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον του, ειδικά εάν αυτές μπορούν να τον βοηθήσουν να προετοιμαστεί καλύτερα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.