Αργεντινός δημοσιογράφος: «Ρίβερ Πλέιτ ή Παναθηναϊκός για τον Σαντίνο Αντίνο»

Σύμφωνα με τον Σεμπαστιάν Σρουρ που καλύπτει το ρεπορτάζ της Ρίβερ πάνω από δύο δεκαετίες, ο 20χρονος εξτρέμ θα επιλέξει ανάμεσα στους «εκατομμυριούχους» και το «τριφύλλι».

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο έχει εξελιχθεί σε σίριαλ στην Αργεντινή. Εδώ και μέρες η Ρίβερ Πλέιτ περιμένει την απάντηση του παίκτη, έχοντας συμφωνήσει ουσιαστικά με την Γοδόι Κρουζ. Όμως το γραφείο που εκπροσωπεί πλέον τον 20χρονο εξτρέμ, φέρεται να προτιμά να τον στείλει εκτός χώρας να αγωνιστεί.

Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο έχει μιλήσει μαζί του τουλάχιστον δύο φορές για να τον πείσει. Πρόσφατες αναφορές στα ΜΜΕ της χώρας, τόνιζαν πως στη Ρίβερ υπάρχει αισιοδοξία και αναμένουν την Τρίτη (6/1) την απόφαση του παίκτη, για τον οποίο είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει από το περασμένο καλοκαίρι χωρίς επιτυχία. Παράλληλα όμως, τονιζόταν πως υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα η οποία έχει κάνει κίνηση για τον διεθνή με τις μικρές Εθνικές της «αλμπισελέστε».

Μία απ’ τις τελευταίες αναφορές, ήρθε από τον δημοσιογράφο, Σεμπαστιάν Σρουρ. Καλύπτει το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιν στο Radio Continental και στο PicadoTV. Όπως έγραψε στο Χ, ο Σαντίνο Αντίνο θα επιλέξει ανάμεσα στους «εκατομμυριούχους» του Μπουένος Άιρες, ή τον Παναθηναϊκό.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Σαντίνο Αντίνο: Ρίβερ ή………..». Κι ενώ δεν έγραψε το όνομα της ομάδας, συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφία της φανέλας του «τριφυλλιού».