Η Ίντερ προσφέρει έμψυχα ανταλλάγματα στην Αλ Χιλάλ για τον Κανσέλο

Οι «νερατζούρι» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον Πορτογάλο μπακ, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις με την Αλ Χιλάλ για την μεταγραφή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι ιθύνοντες της Ίντερ, ενδιαφέρονται έντονα να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Ζοάο Κανσέλο, προσφέροντας μάλιστα στην Αλ Χιλάλ και έμψυχα ανταλλάγματα.

Συγκεκριμένα, οι «νερατζούρι» είναι διατεθειμένοι να δώσουν στην Αλ Χιλάλ τον Στέφαν Ντε Φράι ή τον Φραντσέσκο Ατσέρμπι, δεδομένης της ανάγκης που έχουν οι Σαουδάραβες για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Οι επαφές των δύο ομάδων αναμένεται να κορυφωθούν το επόμενο διάστημα, ψάχνοντας να βρουν την «χρυσή τομή» για να κλείσει το deal της μεταγραφής του Ζοάο Κανσέλο.