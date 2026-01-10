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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Παναιτωλικού / Cosmote Sport 1HD
16η αγωνιστική
Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
0 3
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ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
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Διαιτητης
  • Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
  • VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
  • AVAR: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
Βοηθοι
  • Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
  • Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
  • Μπουρουζίκας Θωμάς (Λάρισας)
Κιτρινες καρτες
  • 40' Κρίστιαν Μανρίκε
  • 60' Ντιέγκο Εστεμπάν
  • 72' Γιάννης Σατσιάς
Σκορερς
  • 25' Γιάννης Κωνσταντέλιας
  • 45+1' Γιώργος Γιακουμάκης
  • 58' Γιάννης Κωνσταντέλιας
Κιτρινες καρτες
  • 81' Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Live: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

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