Live: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Παναιτωλικού / Cosmote Sport 1HD
16η αγωνιστική
16η αγωνιστική
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
0 3
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ΠΑΟΚ
Διαιτητης
- Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
- VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
- AVAR: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
Βοηθοι
- Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
- Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
- Μπουρουζίκας Θωμάς (Λάρισας)
Κιτρινες καρτες
- 40' Κρίστιαν Μανρίκε
- 60' Ντιέγκο Εστεμπάν
- 72' Γιάννης Σατσιάς
Σκορερς
- 25' Γιάννης Κωνσταντέλιας
- 45+1' Γιώργος Γιακουμάκης
- 58' Γιάννης Κωνσταντέλιας
Κιτρινες καρτες
- 81' Αντρίγια Ζίβκοβιτς