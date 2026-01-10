Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε τον Παναιτωλικό να πάρει ανάσα, ο Ντέλιας χόρτασε γκολ και ντρίμπλες και το… φτωχό 0-3 δεν απεικονίζει με ακρίβεια την ισοπεδωτική εμφάνιση της ομαδάρας του Λουτσέσκου.

Μετά την πρόκριση στο Κύπελλο, το... τρένο μπήκε στις ράγες για «μάχη» μέχρι τέλους και στο πρωτάθλημα. Σοβαρός, αποφασισμένος και πειστικός, ο ΠΑΟΚ έπαιξε μπαλάρα στο Αγρίνιο, έβαλε στα δίχτυα τον Παναιτωλικό και πήρε μία υπερ πολύτιμη νίκη που τον φέρνει ακόμη πιο ψηλά (0-3). Μυθικός Κωνσταντέλιας με δύο ακόμη γκολ, ονειρικός Ζαφείρης.

Με ενισχύσεις ταξίδεψαν στο Αγρίνιο οι Θεσσαλονικείς, έχοντας τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και μπροστά του τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι από τ΄αριστερά προς τα δεξιά. Στα χαφ, δίπλα στον Μεϊτέ, αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως βασικός ο Χρήστος Ζαφείρης, με τον Κωνσταντέλια στο «δέκα», πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, ενώ στα εξτρέμ οι Αντρίγια - Τάισον.

Για τον γηπεδούχο Παναιτωλικό, ντεμπούτο για τον Κουτσερένκο κάτω από τα γκολπόστ, με τους Μαυρία, Γκαρσία, Σιέλη και Μανρίκε στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά, ενώ Σατσιάς και Κόγιτς βρέθηκαν στα χαφ. Πίσω από τον Άλεξιτς κινήθηκαν οι Ενκολόλο, Εστεμπάν και Ματσάν.

Χωρίς διάθεση να σπαταλήσει χρόνο, ο Δικέφαλος όρισε με το... καλησπέρα τον ρυθμό του αγώνα, δίνοντας τα ηνία της έμπνευσης, της δημιουργίας αλλά και της εκτέλεσης στον Γιάννη Κωνσταντέλια που είχε όμως δεδομένα άξιους συμπαραστάτες (σ.σ. ονειρικός Ζαφείρης). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το ημίχρονο έκλεισε με 16 τελικές (!), με 8/10 ασπρόμαυρους να «βομβαρδίζουν» το αντίπαλό τους σε διάστημα 45 λεπτών.

Κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο ΠΑΟΚ έδειξε τα δόντια του μόλις στο 5΄, όταν μία σέντρα του Αντρίγια απ΄τα αριστερά λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε ολέθριο λάθος για τον Παναιτωλικό. Ακολούθησε μία κεφαλιά του Βολιάκο που πέρασε ελάχιστα άουτ ενώ στο 8' ο Μιχαηλίδης προσπάθησε με ένα σουτ να αιφνιδιάσει τον κίπερ των γηπεδούχων αλλά η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και δεν βρήκε στόχο.

Ο ΠΑΟΚ πατούσε με χαρακτηριστική ευκολία στην περιοχή του Παναιτωλικού, «φορτώνοντας» διαρκώς παίκτες, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις που έκαναν σαφές πως το γκολ ήταν θέμα χρόνου για τους Θεσσαλονικείς. Εν τέλει, ο Παναιτωλικός «σώθηκε» στο 21΄όταν βρέθηκε απέναντι στο απίθανο δίδυμο των Κωνσταντέλια - Ζαφείρη. Όχι όμως για πολύ... Εξαιρετική πάσα του Ζαφείρη, ο «μάγος» του Δικεφάλου έκανε κίνηση φορ και έπιασε ένα γυριστό σουτ, ο Κουτσερένκο απέκρουσε, ο «Ντέλιας» πήρε το ριμπάουντ αλλά το νέο σουτ του κατέληξε πάνω από τα δοκάρια.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο ορεξάτος Κωνσταντέλιας δεν χαρίστηκε στον Παναιτωλικό, σε μία φάση αποθέωση της ομαδικής λειτουργίας. Ο «μάγος» είχε περάσει αριστερά, έπαιξε το τριγωνάκι με Τάισον - Μπάμπα, ο Γκανέζος επιχείρησε τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στην άλλη πλευρά και ο Κένι την κατέβασε υποδειγματικά με το στήθος προτού «σερβίρει» για τον Κωνσταντέλια. Κεφαλιά από τον Έλληνα άσο από το ύψος της μικρής περιοχής και 0-1 για τον ΠΑΟΚ στο 26'.

Ο «βομβαρδισμός» του ΠΑΟΚ είχε και δοκάρι μετά από διπλή μεγάλη ευκαιρία. Στο 32΄ο φύλακας «άγγελος» του Παναιτωλικού, Κουτσερένκο, απέκρουσε αρχικά το σουτ του Τάισον και στην επαναφορά είδε το σουτ του Ζαφείρη να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο, «τρυπώντας» με χαρακτηριστική ευκολία τον αντίπαλό τους, το ένα γκολ διαφορά δεν αποτύπωνε πλήρως την ασπρόμαυρη υπεροχή. Την τάξη φρόντισε να αποκαταστήσει πριν την εκπνοή του ημιχρόνου ο Γιακουμάκης, σε ένα απίθανο επιθετικό τρανζίσιον των ασπρόμαυρων που έφυγαν μπροστά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παναιτωλικού.

Στο 45΄ο Ζαφείρης έδωσε στον Αντρίγια, ο Γιακουμάκης έκανε νόημα στον Σέρβο για το που θέλει να του δώσει τη μπάλα και ο Αντρίγια την πέρασε στην πλάτη της άμυνας, με τον Έλληνα φορ με ένα εκπληκτικό τελείωμα να γράφει το 0-2. Σκορ που συνόδεψε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με τους γηπεδούχους να μην έχουν να θυμούνται το παραμικρό πέρα από μία τελική που ουδέποτε ανησύχησε τον Τσιφτσή.

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, άνοιξαν οι ουρανοί στο Αγρίνιο αλλά τίποτα δεν έδειχνε ικανό να σταματήσει αυτόν τον ΠΑΟΚ και αυτόν τον Κωνσταντέλια. Με την επανέναρξη του ματς, ο Παναιτωλικός προσπάθησε να κρατήσει περισσότερο μπάλα στα πόδια του αλλά δεν είχε ποτέ πειστικές απαντήσεις απέναντι σε έναν καθολικά ανώτερο αντίπαλο. Στο 57΄μπήκαν -θεωρητικά- οι τίτλοι τέλους της αναμέτρησης. Εξαιρετική κάθετη πάσα του Τάισον με στόχο τον Μπάμπα, εκείνος έκανε το γύρισμα και ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε από κοντά για το 0-3.

Έχοντας μπροστά του τον νοκ άουτ παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο, στο 70΄ο Ραζβάν Λουτσέσκου άλλαξε το δίδυμο των χαφ, με τους Μεϊτέ - Ζαφείρη να αφήνουν τις θέσεις τους στους Οζντόεφ - Καμαρά, όπως αντίστοιχα και ο Γιακουμάκης για τον Γερεμέγιεφ. Όσο ο ΠΑΟΚ έκανε... διαχείριση, ο Κουτσερένκο παρέμενε σε εγρήγορση καθώς μέχρι το τελευταίο λεπτό έβλεπε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να απειλούν με κάθε τρόπο. Στο 70΄ο Ουκρανός κίπερ είχε απάντηση στο δυνατό σουτ του Αντρίγια με το αριστερό.

Στο 77΄ο Ρουμάνος τεχνικός του Δικεφάλου «ενεργοποίησε» Πέλκα και Ντεσπόντοφ που επέστρεψαν, ενώ οι όποιες κινήσεις από πλευράς Γιάννη Αναστασίου δεν άλλαξαν το παραμικρό στην εικόνα του Παναιτωλικού. Μάλιστα, ο Δικέφαλος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για τέταρτη φορά, όταν ο Οζντόεφ βρήκε τον Πέλκα και εκείνος στα δίχτυα. Το γκολ όμως ακυρώθηκε καθώς ο Πέλκας φάνηκε να κοντρολάρει με το χέρι, απόφαση που βρήκε σύμφωνο και το VAR.

Το τελικό 0-3 μάλλον μοιάζει «φτωχό» και σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει το ρεσιτάλ ευκαιριών που δημιούργησε ο ΠΑΟΚ, ρίχνοντας στα σχοινιά τον Παναιτωλικό. Ήταν όμως μία «γεύση» ενός Δικεφάλου που μπαίνει με... άγριες διαθέσεις τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο Μαυρίας(82΄Γκράναθ), Γκαρσία(66΄Μίχαλακ), Σιέλης, Μανρίκε, Σατσιάς(87΄Νικολάου), Κόγιτς, Ενκολόλο(87΄Αγαπάκης), Εστεμπάν(66΄Μπρέγκου), Ματσάν, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ(71΄Καμαρά), Ζαφείρης(71΄Οζντόεφ), Τάισον(77΄Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας(77΄Κωνσταντέλιας), Γιακουμάκης(71΄Γερεμέγιεφ)