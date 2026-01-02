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Ισέκα και Πούγγουρας «ντεμπουτάρουν» σε αποστολή του ΟΦΗ ενόψει Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στο Παγκρήτιο Στάδιο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των Κρητικών για τον αυριανό (3/1, 17:00) τελικό του Super Cup Betsson κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στην 23μελή αποστολή του Χρήστου Κόντη συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονζάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης.

Εκτός από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό έμειναν οι Ράκονιατς, Λέουις, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης, Φαϊτάκης, ενώ ο Ζήσης Καραχάλιος εξαιρέθηκε σήμερα, καθώς θρηνεί την απώλεια του πατέρα του.  

Ισέκα και Πούγγουρας «ντεμπουτάρουν» σε αποστολή του ΟΦΗ ενόψει Ολυμπιακού