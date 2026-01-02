Ισέκα και Πούγγουρας «ντεμπουτάρουν» σε αποστολή του ΟΦΗ ενόψει Ολυμπιακού

Στην 23μελή αποστολή του Χρήστου Κόντη συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονζάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης.
Εκτός από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό έμειναν οι Ράκονιατς, Λέουις, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης, Φαϊτάκης, ενώ ο Ζήσης Καραχάλιος εξαιρέθηκε σήμερα, καθώς θρηνεί την απώλεια του πατέρα του.