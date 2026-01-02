Ισέκα και Πούγγουρας «ντεμπουτάρουν» σε αποστολή του ΟΦΗ ενόψει Ολυμπιακού

Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στο Παγκρήτιο Στάδιο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των Κρητικών για τον αυριανό (3/1, 17:00) τελικό του Super Cup Betsson κόντρα στον Ολυμπιακό.