Κόντης: «Θα δείξουμε θάρρος στον τελικό, γνωρίζω καλά τον Ολυμπιακό» (vid)

Όσα ανέφερε ο Χρήστος Κόντης για τον τελικό του Super Cup Betsson (3/1, 17:00) μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού.

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τον τελικό του Super Cup Betsson, όπου ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο τεχνικός των Κρητικών ανέφερε ότι η ομάδα του θα παίξει με θάρρος και τόνισε ότι η ομάδα του βελτιώνεται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας προπονητής:

«Πάντα υπάρχει κίνητρο, όταν παίζεις σε τέτοια ματς. Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε στα μάτια τον Ολυμπιακό, να βγάλουμε την ποιότητα μας, να το ευχαριστηθούμε και θα δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει. Αν καταφέρουμε να το κατακτήσουμε θα είναι ένα μεγάλο boost για το υπόλοιπο της σεζόν.

Γνωρίζω καλά τον Ολυμπιακό και τον τρόπο παιχνιδιού του και ο Ολυμπιακός γνωρίζει εμάς. Δεν μπορούν να υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Το διαφορετικό είναι ότι μπορεί να υπάρξουν 120 λεπτά αντί για 90'. Σκέφτεσαι διαφορετικά ως προς την προσέγγιση. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει αυτή την στιγμή».

Κατά πόσο υπολογίζει για τον τελικό τους νεοαποκτηθέντες Πούγγουρα και Ισέκα: «Είναι δυο παίκτες που προπονούνται για 15 ημέρες μαζί μας. Θα μας βοηθήσουν αυτές οι προσθήκες. Τους υπολογίζουμε, όπως και τους υπόλοιπους».

Για το τι μήνυμα στέλνουν οι δυο προπονητές προς τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο για τον τελικό: «Eίναι κάτι φυσιολογικό. Θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Μακάρι σαν Έλληνες να καταλάβουμε ότι έτσι πρέπει να παίζουμε τα παιχνίδια. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Και εμείς που είμαστε εκεί, θα αισθανθούμε διαφορετικά. Να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα επεισόδια και η βία δεν έχουν χώρο στον αθλητισμό. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα γήπεδα για να αγαπήσουν τον αθλητισμό».

Για την εμφάνιση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ και το αν θα είναι ίδια η προσέγγιση: «Θα έχουμε ίδια στοχοπροσήλωση, ίδια νοοτροπία. Θα δείξουμε θάρρος στο παιχνίδι μας. Η ομάδα βελτιώνεται. Σαν ομάδα πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα. Έχουμε παίξει πολύ δύσκολα ματς. Αλλά αν πάρει αποτελέσματα σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό».