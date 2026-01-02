Λαμπρόπουλος: «Στον τελικό του Κυπέλλου δεν το ευχαριστηθήκαμε, να το κάνουμε αύριο» (vid)

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μίλησε για τον τελικό του Super Cup Betsson και για το κίνητρο που δίνουν το Παγκρήτιο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, αλλά και η απώλεια του πατέρα του Ζήση Καραχάλιου.

Αναλυτικά, τα όσα είπε ο αρχηγός του ΟΦΗ:

«Θέλω να πω συλλυπητήρια στον Ζήση Καραχάλιο, ο οποίος περνάει δύσκολα. Εγώ σαν αρχηγός και ως φίλος του είμαι δίπλα του. Σίγουρα μας δίνει έξτρα κίνητρο επειδή ξέρουμε πόσο θα ήθελε να είναι εδώ.

Είναι από μόνο του αυτό σημαντικό για τον οργανισμό, από την πλευρά μου θα ήθελα να το ζήσουμε, δεν ευχαριστηθήκαμε τον τελικό και δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, όσο θα έπρεπε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, ξέρει τον τρόπο, γνωρίζουμε ποιον αντίπαλο έχουμε και θα δώσουμε το 100%.

Είναι ιδιαίτερο γεγονός. Παίζουμε στην έδρα μας. Super Cup έχει να γίνει τόσα χρόνια. Μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο το ότι είμαστε εδώ. Tο... ωραίο του τελικού είναι ότι θα γίνει με κόσμο και των δύο ομάδων, μας προσφέρει ένα έξτρα κίνητρο το ότι είμαστε στην Κρήτη».