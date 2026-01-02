Μεντιλίμπαρ: «Όμορφο νησί η Κρήτη, αλλά εδώ όποιος έχει κίνητρο, είναι τελικός!» (vid)

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού τοποθετήθηκε για τον αυριανό τελικό του Super Cup Betsson (3/1, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο κόντρα στον ΟΦΗ.

Για το κίνητρο του Ολυμπιακού ενόψει και του κρίσιμου Ιανουαρίου:

«Ο τελικός είναι αύριο, τα υπόλοιπα παιχνίδια του Ιανουαρίου δεν είναι τελικοί. Στο πρωτάθλημα εξαρτάσαι και από τους άλλους. Το κίνητρο υπάρχει, όποιος δεν το έχει δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί».

Για τη διακοπή και αν δυσκολεύει την προετοιμασία:

«Είχαμε αρκετό χρόνο, όπως και ο ΟΦΗ. Κανείς δεν έχει πλεονέκτημα, το μόνο που είχαμε να σκεφτούμε είναι πώς θα ξεκινήσουμε ξανά τη δράση».

Για το πόσο διαφορετικό αναμένουν τον ΟΦΗ σε σχέση με τον Μάιο:

«Παίξαμε πριν από έναν μήνα, δεν χρειάζεται να πάμε στον τελικό. Γνωριζόμαστε καλά, ξέρουμε τον ΟΦΗ. Τα παιχνίδια μεταξύ μας είναι διαφορετικά. Ο τελικός είναι διαφορετικός, δεν πρέπει να σκεφτείς ότι είσαι δυνατός και ότι σίγουρα θα τα κατακτήσεις. Τώρα είμαστε πιο κοντά στην έδρα του ΟΦΗ, δεν υπάρχει πλεονέκτημα, σ’ έναν τελικό μπορούν να συμβούν τα πάντα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, για να πάρουμε το ματς».

Για το τι είπε στους παίκτες του και τη λογική να ακολουθήσουν όλοι την αποστολή: «Αυτό που είπα είναι ότι οι εορτασμοί τελείωσαν, συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό παιχνίδι, ταξιδέψαμε όλοι γιατί όλοι έχουμε πάρει μέρος και θα πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες».

Για τους φιλάθλους και των δυο ομάδων: «Είναι πολύ ευχάριστο και είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο στα μάτια μου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην γίνει κάτι άσχημο. Οι οπαδοί του νικητή να τον γιορτάσουν, του ηττημένου να συμπεριφερθούν όμορφα».