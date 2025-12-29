ΑΕΚ: Στην Ελλάς Σύρου δανεικός ο Κολιμάτσης

Ο Χριστόφορος Καλιμάτσης παραχωρείται δανεικός στην Ελλάς Σύρου από την ΑΕΚ έως το τέλος της σεζόν.

Στην Super League 2 θα ολοκληρώσει τη σεζόν ο Χριστόφορος Κολιμάτσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ, η Ελλάς Σύρου είναι η ομάδα που απέκτησε ως δανεικό τον 19χρονο μέσο της ΑΕΚ και μάλιστα σήμερα θα τεθεί για πρώτη φορά στο «μικροσκόπιο» του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, στην απογευματινή προπόνηση.

Ο Κολιμάτσης, προϊόν της Ακαδημίας της Ένωσης, πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις με την ΑΕΚ Β΄ κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και κατά γενική ομολογία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανεβεί στην πρώτη ομάδα και να ακολουθήσει όλη τη θερινή προετοιμασία με τον Μάρκο Νίκολιτς. Όμως δεν υπήρχε θέση γι΄ αυτόν στο ρόστερ κι έτσι αποφασίστηκε να ενισχύσει την Κ19 καθώς η ΑΕΚ Β΄ υποβιβάστηκε και διαλύθηκε.

Η επιστροφή σε αναπτυξιακό επίπεδο μόνο καλό δεν κάνει στην εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή, ειδικά από τη στιγμή που ο Κολιμάτσης αγωνιζόταν εναντίον παιδιών 2 και 3 χρόνια μικρότερων. Η πρόταση της ομάδας της Σύρου για δανεισμό έως το τέλος της σεζόν, ήλθε στην πιο κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει ο παίκτης σε επίπεδο ανδρών, όπου έχει αποδείξει ότι ανήκει. Εκεί, θα συναντήσει ξανά τον παλιό προπονητή του Γενναίο Καραχάλιο (είναι βοηθός του Χριστοφιλέα) με τον οποίο συνυπήρξαν στις πιο επιτυχημένες χρονιές που έχει καταγράψει η ακαδημία της ΑΕΚ σε επίπεδο Κ17 και Κ19. Έτσι, ο διεθνής με την εθνική Νέων μέσος, κλείνει τη σταδιοδρομία του στην Κ19 του «Δικέφαλου» με 33 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ στα 2,5 χρόνια που αποτέλεσε μέλος της.

