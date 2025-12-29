Ο Σπάθας σφυρίζει καλύτερα από τους Γερμανούς elite;

Η διακοπή της ανάλυσης των αμφισβητούμενων φάσεων της Super League 1, δρομολόγησε την πρώτη εξέλιξη: Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Ο Στεφάν Λανουά και (ενίοτε) ο Πάολο Βαλέρι θα πάψουν να αναρτούν το εβδομαδιαίο video στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και αυτό προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η στήλη επανειλημμένως είχε ταχθεί όχι μόνο υπέρ της ενδελεχούς ανάλυσης των φάσεων από την ΚΕΔ, αλλά και της διεύρυνσης του μέτρου. Είχαμε υποστηρίξει ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη να σχολιάζεται το σύνολο των επίμαχων και όχι τρία-τέσσερα προεπιλεγμένα στιγμιότυπα.

Επίσης στην κατεύθυνση της διαφάνειας θα μπορούσαν να κινηθούν η δημοσιοποίηση των διαλόγων του VAR και ο θεσμός του τηλεπαρατηρητή διαιτησίας.

Το αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ το κατέθεσε ο Ολυμπιακός και έγινε αμέσως δεκτό, καθώς πράγματι από την πρώτη ημέρα της θητείας Λανουά είχε συμφωνηθεί το εβδομαδιαίο διαιτητικό video.

Το ερώτημα είναι απλό: Η (επιλεγμένη από την UEFA) ΚΕΔ λειτουργεί ανεξάρτητα; Αν ναι, μήπως δικαιούται να αποφασίζει μόνη της για τα ζητήματα της διαιτησίας;

Εν τοις πράγμασι ποτέ δεν υπερασπίστηκε την αυτονομία της. Ούτε καν στους ορισμούς των Ελλήνων διαιτητών. Διαχρονικά συνδιοικούσε. Με τους παράγοντες. Ρωτούσε πριν αποφασίσει αν θα σφυρίζουν ξένοι στο κύπελλο ή αν μπορεί να ορίσει έναν Έλληνα σε ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Αυτή η στάση της ΚΕΔ έδωσε το δικαίωμα στους παράγοντες να έχουν τον πρώτο λόγο. Πόσο μάλλον που η δημόσια αιτιολόγηση της διακοπής του video ήταν ασαφής ("αντικείμενο συστηματικής και συστημικής εκμετάλλευσης").

Παρότι το αίτημα του Ολυμπιακού μοιάζει δικαιολογημένο, έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία. Μετά τον αγώνα με τον Άρη, η ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά αποκάλυπτε την αντίληψή της για το ρόλο της ΚΕΔ. Ούτε λίγο-ούτε πολύ κατηγορούσε τον Στεφάν Λανουά ότι επηρεάζει Γερμανούς elite (!), βλάπτει το ελληνικό ποδόσφαιρο και "αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει". Δηλαδή ούτε Γερμανούς ρέφερι θέλει ούτε τον Γάλλο αρχιδιαιτητή!

Φυσικά θέμα αποπομπής του Λανουά μεσούντος του πρωταθλήματος, δεν τίθεται. Ούτε ζήτημα κατάργησης της έλευσης διαιτητών από την ποδοσφαιρικά προηγμένη Γερμανία. Απλώς ο Ολυμπιακός βρήκε αφορμή για το επόμενο σφύριγμα.

Αν υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον για τη διαιτησία, οι πρωταθλητές Ελλάδος θα φρόντιζαν για δύο κορυφαία θέματα: Τη θεσμική εκπροσώπηση της διαιτησίας στην ΕΠΟ και την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού των Ελλήνων ρέφερι. Δυστυχώς η ευαισθησία είναι ευκαιριακή και στοχευμένη. Εκτός κι αν θεωρούν ότι ο Σπάθας είναι καλύτερος από τους Γερμανούς elite.

