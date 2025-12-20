Η γκολάρα του Παντελίδη έβαλε στοπ στον Ολυμπιακό που βρήκε ένα πέναλτι από… τον ουρανό και είχε 11’ καθυστερήσεις στο φινάλε αλλά δεν πήρε το τρίποντο (1-1) και είναι πιθανό να δει αύριο την κορυφή να αλλάζει χέρια. Όρθια η Κηφισιά του Λέτο και στο Φάληρο.

Η Κηφισιά ήταν αυτή που απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό με το σουτ του Έμπο να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός ήλεγχε τον ρυθμό της αναμέτρησης, αλλά προσπαθούσε να βάλει δύσκολα στους φιλοξενούμενους κυρίως με σέντρες στην αντίπαλη περιοχή. Οι Πειραιώτες στο 17ο λεπτό του αγώνα κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Πέτκοφ πάνω στον Ταρέμι. Ο Ιρανός φορ ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση.

Η... απάντηση της Κηφισιάς ήταν άμεση όμως και έξι λεπτά μετά ο Παντελίδης εκμεταλλεύτηκε με υποδειγματικό τρόπο την ωραία κάθετη πάσα του Πόμπο και τελείωσε όμορφα τη φάση από πλάγια θέση για το 1-1. Οι ερυθρόλευκοι προσπάθησαν να πάρουν ξανά το προβάδισμα στο σκορ και στο 32' είχαν καλή στιγμή με τον Γιάρεμτσουκ από πλάγια θέση να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Τέσσερα λεπτά μετά ο Στρεφέτσα είχε τεράστια ευκαιρία για το 2-1, αλλά αστόχησε στο τετ α τετ με τον Ραμίρεζ. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοση και την πίεση του και στο 38' είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για γκολ με τον Τσικίνιο όμως η μπάλα έφυγε κόρνερ στο σουτ που έπιασε. Πέντε λεπτά μετά η κεφαλιά του Ρέτσου έφυγε λίγο άουτ μετά από κόρνερ του Ροντινέι. Ένα λεπτό μετά ο Στρεφέτσα αστόχησε από θέση... βολής.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά της επανέναρξης και έψαξε από νωρίς ένα δεύτερο τέρμα για να πάρει ξανά το προβάδισμα. Ο Ροντινέι με δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 55' είχε καλή στιγμή για το 2-1, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Έξι λεπτά μετά ο Πιρόλα αποχώρησε από το ματς με αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Οι Πειραιώτες είχαν καλή στιγμή στο 66' με το σουτ του Τσικίνιο να φεύγει ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι της Κηφισιάς. Ένα λεπτό μετά η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ πέρασε ψηλά άουτ. Στο 69' ο Έμπο αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και στη θέση του πέρασε ο Τζίμας.

Ο Γιάρεμτσουκ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έβαλε δύσκολα στον Ραμίρες στο 75' , ο οποίος απέκρουσε εντυπωσιακά τη μπάλα. Τρία λεπτά μετά ο Ουκρανός δεν μπόρεσε να νικήσει ξανά τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Ο Μουζακίτης στο 80' με απευθείας εκτέλεση φάουλ δεν βρήκε τον στόχο. Ο Γιάρεμτσουκ στο 85' είχε νέα μεγάλη στιγμή από κοντινή απόσταση, αλλά ο Ραμίρες μπλόκαρε τη μπάλα. Οι ερυθρόλευκοι διαμαρτυρήθηκαν στην συνέχεια στο ρέφερι Ευάγγελου για τις συνεχόμενες διακοπές δύο ματς λόγω ενοχλήσεων του Ραμίρες. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παντελίδης αποβλήθηκε από το ματς με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων το σουτ του Νασιμέντο δεν ανησύχησε τον Ραμίρες, ενώ ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Μαρτίνς.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει το πολυπόθητο δεύτερο γκολ που έψαχνε και έτσι... γκέλαρε κόντρα στην Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 36 βαθμούς η ομάδα του Πειραιά αλλά με ματς περισσότερο. Στην 8η θέση με 18 βαθμούς η ομάδα του Λέτο που στάθηκε όρθια στο Φάληρο.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα (61′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Ρόντινεϊ, Έσε (75′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (62′ Μαρτίνς), Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ (86′ Γιαζίτζι).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Ποκόρνι, Χ. Σόουσα, Μαϊντάνα (77′ Χουχούμης), Πέτκοβ, Έμποχ (69′ Τζίμας), Ρούμπεν, Πόμπο, Γκ. Σόουζα (61′ Βιγιαφάνιες), Παντελίδης, Τεττέη (77′ Χριστόπουλος).