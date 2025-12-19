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Με κεφαλιά του Κουτέσα το 2-2 της ΑΕΚ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ βρήκε το πολυπόθητο γκολ της ισοφάρισης με τέρμα του Κουτέσα στις καθυστερήσεις!

Δείτε παρακάτω:

Με κεφαλιά του Κουτέσα το 2-2 της ΑΕΚ! (vid)