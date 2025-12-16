Λεμονής: Επιστροφή στους πάγκους με ήττα στο ντεμπούτο με την Ραντνίσκι (vid)

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού επέστρεψε στους πάγκους έπειτα από επτά χρόνια κάνοντας ντεμπούτο στη Ραντνίσκι με ήττα 1-0 από τη Νόβι Παζάρ.

Ο Τάκης Λεμονής έπεσε κατευθείαν στα βαθιά λίγα μόλις 24ωρα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ραντνίσκι σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Νόβι Παζάρ. Η αναμέτρηση έληξε με ήττα 1-0, ωστόσο ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν μια ευκαιρία να δει από πρώτο χέρι την κατάσταση της ομάδας που ανέλαβε.

Η Ραντνίσκι βρίσκεται στην 14η θέση με τέσσερις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και έντεκα ήττες, προερχόμενη μάλιστα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Παρά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα, η σερβική ομάδα παρουσίασε βελτίωση.

Ο πολύπειρος τεχνικός ευελπιστεί πως θα καταφέρει να οδηγήσει τον σύλλογο από το Νις στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο στη νίκη.

Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Νόβι Παζάρ - Ραντνίσκι.