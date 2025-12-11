Στο 28% οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να μπει στους "24" - Τον περνάει η Πάφος!

Κάποια κλαμπ έχουν ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην επόμενη, φάση άλλα είναι με το ένα πόδι εκεί και υπάρχουν και αυτά που θα παλέψουν μέχρι το τέλος για μια θέση στην 24άδα.
Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν ο Ολυμπιακός και η Πάφος, όπου μετράνε από 5 και 6 βαθμούς αντίστοιχα.
Η κυπριακή ομάδα βρίσκεται στην 26η θέση και έχει 30% πιθανότητες να συνεχίσει στα νοκ άουτ, ενώ που ερυθρόλευκοι, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν το διπλό με την Καϊράτ, είναι στην θέση 29, έχουν 28% πιθανότητες να περάσουν από την League Phase.
🚨 UCL - To Secure the Top 24:— Football Rankings (@FootRankings) December 11, 2025
✅ Top 15 Clubs - 100%
📈 16th-20th Clubs - >92%
🇮🇹 Napoli - 85%
🇳🇱 PSV - 76%
🇵🇹 Benfica - 50%
🇧🇪 Club Brugge - 38%
⬆️⬆️⬆️
⬇️⬇️⬇️
🇦🇿 Qarabağ - 37%
🇨🇾 Pafos - 30%
🇬🇷 Olympiacos - 28%
🇧🇪 Union SG - 24%
✍️ Detailed Analysis at Page (link in bio). pic.twitter.com/oIFJL75GvX