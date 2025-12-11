Στο 28% οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να μπει στους "24" - Τον περνάει η Πάφος!

Μετά την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ήρθαν και οι πιθανότητες των ομάδων να συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Κάποια κλαμπ έχουν ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην επόμενη, φάση άλλα είναι με το ένα πόδι εκεί και υπάρχουν και αυτά που θα παλέψουν μέχρι το τέλος για μια θέση στην 24άδα.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν ο Ολυμπιακός και η Πάφος, όπου μετράνε από 5 και 6 βαθμούς αντίστοιχα.

Η κυπριακή ομάδα βρίσκεται στην 26η θέση και έχει 30% πιθανότητες να συνεχίσει στα νοκ άουτ, ενώ που ερυθρόλευκοι, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν το διπλό με την Καϊράτ, είναι στην θέση 29, έχουν 28% πιθανότητες να περάσουν από την League Phase.