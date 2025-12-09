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COSMOTE SPORT 1HD / «Astana Arena»
6η αγωνιστική / League Phase
FC Kairat
FC KAIRAT
0 1
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Ολυμπιακός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)
  • Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε - Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (VAR, Ισπανία)
Βοηθοι
  • Ραούλ Καμπανιέρο - Ινίγκο Πριέτο (Ισπανία)
Τεταρτος
  • Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)
Κιτρινες καρτες
  • 70' Τουγιακμπάγεφ
Σκορερς
  • 73' Ζέλσον Μαρτίνς
Κιτρινες καρτες
  • 14' Έσε
  • 35' Μπιανκόν

LIVE Chat: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός

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