LIVE Chat: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός

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CHAMPIONS LEAGUE
COSMOTE SPORT 1HD / «Astana Arena»
6η αγωνιστική / League Phase
6η αγωνιστική / League Phase
FC KAIRAT
0 1
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Διαιτητης
- Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)
- Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε - Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (VAR, Ισπανία)
Βοηθοι
- Ραούλ Καμπανιέρο - Ινίγκο Πριέτο (Ισπανία)
Τεταρτος
- Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)
Κιτρινες καρτες
- 70' Τουγιακμπάγεφ
Σκορερς
- 73' Ζέλσον Μαρτίνς
Κιτρινες καρτες
- 14' Έσε
- 35' Μπιανκόν