Όνειρο, Τούμπα και Youth League: Ο ΠΑΟΚ για την ανατροπή κόντρα στη Λέγκια

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λέγκια στην Τούμπα (9/12 17:30), ψάχνοντας νίκη-πρόκριση στους «32» του Υοuth League.

Οι Κυπελλούχοι του Πέτρου Τσιαπακίδη σήμερα (9/12) θα ζήσουν το... όνειρο της Τούμπας. Κόντρα στην αξιόμαχη Λέγκια, ο Δικέφαλος ψάχνει το εισιτήριο για την φάση των «32» του Youth League.

Το πρώτο παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες υπέρ των Πολωνών με 2-1, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ με το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονό του ελπίζει βάσιμα στη νίκη-πρόκριση και την ανατροπή. Σε περίπτωση «ασπρόμαυρης» επικράτησης με ένα γκολ διαφορά θα ακολουθήσει απευθείας -δίχως παράταση- η διαδικασία των πέναλτι.

Η προετοιμασία της ομάδας του Πέτρου Τσιαπακίδη ολοκληρώθηκε χθες (8/12) με προπόνηση στη Σουρωτή με τρεις απόντες. Ο λόγος για τους Δημήτρη Χατσίδη και Ανέστη Μύθου, οι οποίοι θα βρεθούν στη Βουλγαρία με την ανδρική ομάδα, ενώ «εκτός» αποστολής είναι και ο αρχηγός Βασίλης Ελευθεριάδης.

Στα της ενδεκάδας, ο Στάθης Μπελερής θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοσίδη-Μπαταούλα δίδυμο στα στόπερ -το αχώριστο δίδυμο-, με τον Τσιότα στο δεξί άκρο και πιθανότατα τον Πολυκράτη στ΄αριστερά. Ο Σνάουτσνερ είναι ο «σίγουρος» για τα χαφ, με την έτερη θέση να διεκδικείται από τους Γκιόκα και Παπαδόπουλο.

Ο Τουρσουνίδης θα αγωνιστεί στο «δέκα» πίσω από τον Πασχάλη Στύλο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης οι επιλογές είναι πολλές. Ελαφρύ προβάδισμα οι Μπάλντε και Μπέρδος, χωρίς να αποκλείεται ο Ντούνγκα να «προωθηθεί» και να αγωνιστεί σαν αριστερός εξτρέμ παρότι φέτος αγωνίζεται ως επί το πλείστον ως μπακ.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sports 3 HD. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ντάβιντ Ντίκινσον από τη Σκωτία με βοηθούς τους Μπελ και Σπενς ενώ τέταρτος θα είναι ο Γιουματζίδης.