Δεν μας τα λες καλά Τσάμπι Αλόνσο

Ο Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται να έχει χάσει λίγο την μπάλα με τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και δεν μπορεί να διαχειριστεί αρκετά πράγματα. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως άλλα είχε στο μυαλό του και άλλα πράττει στην Μαδρίτη, έχοντας μπερδέψει τόσο τον ίδιο όσο και του παίκτες του.

Μην αναμένετε αναλύσεις επί αναλύσεων, ούτε στατιστικά με γκολ και νίκες. Άλλωστε δεν είναι εκεί το θέμα. Εκεί η Ρεάλ Μαδρίτης τα πηγαίνει πολύ καλά.

Για τα υπόλοιπα ένα και μόνο παράδειγμα φτάνει, ακόμη και το πιο μικρό μπορεί να δείξει τι συμβαίνει.

Παραδείγματος χάριν, ο Τσάμπι Αλόνσο τον Αύγουστο είχε πει πως η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάζεται τον Έντρικ όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά η συνέχεια δεν είναι η ανάλογη.

Ο Βραζιλιάνος γύρισε μετά από τραυματισμό, αλλά μάλλον ο τεχνικός της Ρεάλ τελικά δεν τον υπολογίζει όπως αρχικά είχε αναφέρει.

Κάτι που φαίνεται από την χρησιμοποίηση ή καλύτερα την μη χρησιμοποίηση του νεαρού παίκτης, αφού έχει παίξει κάτι λιγότερο από 15 λεπτά. Κάτι που ούτε ο ίδιος μπορεί να το πιστέψει, αφού βρέθηκε στην Ρεάλ ως ένα μεγάλο πρότζεκτ.

Αυτό από μόνο του δείχνει πως ο Τσάμπι Αλόνσο, δεν έχει πρώτα από όλα εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αφού αλλάζει συνεχώς απόψεις, ενώ παράλληλα αφήνει να αιωρείται πως δεν μπορεί να διαχειριστεί σε καμία περίπτωση το υλικό που διαθέτει.

Και δεν είναι απλώς εικασίες, καθώς ο Έντρικ προστίθεται στους παίκτες με παράπονα, όπως ο Βινίσιους, ο Βαλβέρδε και ο Ροντρίγκο.

Πάντως όταν το όνομα του Ισπανού τεχνικού ακούστηκε για τους Μαδριλένους και όταν έφτασε εκεί, υπήρχε η πεποίθηση πως θα φρεσκάρει την ομάδα και πως θα δώσει μια ένεση συγχρονισμού. Και δεν είχε κανείς άδικο, αφού ο Αλόνσο στην Γερμανία είχε καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα που έδειχνε πως γνωρίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο και πώς να παίρνει αυτό που θέλει.

Ακόμη και το παρελθόν του στην Μαδρίτη ως παίκτης ήταν ένας πολύ καλός λόγος να κάνει άπαντες να πιστέψουν πως ήρθε η στιγμή η Ρεάλ να μπει σε μια νέα εποχή γεμάτη διακρίσεις.

Κάποιοι μάλιστα τόνισαν πως ο Κάρλο Αντσελότι είχε ρίξει την Ρεάλ Μαδρίτης σε λήθαργο και πως δεν είχε να δώσει κάτι παραπάνω στην ομάδα, επομένως όποιος και να έπαιρνε την θέση του θα ήταν σίγουρα καλύτερος (ιεροσυλία προς τον Don Carlo αν με ρωτάτε).

Ο Αντσελότι ωστόσο δεν είχε ποτέ θέμα με τα αποδυτήρια ή αν είχε δεν επηρέασε ποτέ σε τόσο μεγάλο βαθμό επικοινωνιακά, και ήξερε να παίρνει το 100% από κάθε παίκτη στο χορτάρι.

Βέβαια το πιο σημαντικό ήταν πως ήξερε πώς να κερδίζει τρόπαια. Γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης αυτό που κυνηγάει πάντα είναι τρόπαια και όχι μερικές εφήμερες στιγμές με αστερόσκονη.

Στο δια ταύτα, ο Τσάμπι Αλόνσο μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κάνεις εχθρούς και να μην έχει την στήριξη όλων των παικτών του. Κάτι που δεν βοηθάει καθόλου στην συνολική εικόνα και βγαίνει προς τα έξω. Όχι τόσο σε γκολ, νίκες και βαθμούς. Εκεί η Ρεάλ Μαδρίτης τα πηγαίνει αρκετά καλά γιατί πολύ απλά και μόνο η φανέλα αρκεί.

Το θέμα είναι στην ισορροπία και στις σχέσεις που είναι τεταμένες και μακάρι ο ίδιος να συνέλθει, για να συνέλθει και η Ρεάλ Μαδρίτης που μοιάζει να περνάει μια περίοδο εσωστρέφειας.