Ματς που «ξεγύμνωσε» τα σοβαρά ζητήματα του ρόστερ

Χωρίς να είναι χειρότερος, χωρίς να αξίζει να χάσει, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε… μόνος του σχεδόν, επειδή τα στοιχεία που έχει στον πάγκο πλέον, πρέπει να τα βρει και στο χορτάρι. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Κάθε ήττα ενοχλεί. Ειδικά όταν έρχεται ως υπενθύμιση πως ένας ακόμη τίτλος ουσιαστικά έχει χαθεί. Η διαφορά των 13ων βαθμών από την κορυφή και των 10 από την τρίτη θέση, πριν καν βγει ο Νοέμβριος, δεν μπορούν να έχουν κάτι θετικό μέσα τους. Βέβαια μάλλον θα ήταν ουτοπικό στην ισοπαλία για παράδειγμα, να συζητάμε για ψυχές, μαγκιές κι άλλα τέτοια.

Σκληρό; Ενοχλητικό; Στενάχωρο; Αυτό το ματς ήρθε να γίνει ο απόλυτος μεγεθυντικός φακός των δομικών ζητημάτων που έχει ο Παναθηναϊκός. Στο ρόστερ του. Επειδή πλέον στον πάγκο του βρήκε και προσωπικότητα και αξία. Απλά κανείς δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τα ανάλογα υλικά στο χορτάρι.

Οι απουσίες είναι ένα ζήτημα και μάλιστα σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός παίζει σταθερά χωρίς τον βασικό του φορ (μπήκε αλλαγή μετά από 2,5 μήνες περίπου), χωρίς τον βασικό του εξτρέμ, χωρίς τον παίκτη που ήρθε για βασικός κεντρικός χαφ, ενώ δεν πείθει έστω ως εναλλακτική εκείνος που αποκτήθηκε για βασικός δημιουργικός χαφ (σαν… αλάτι στην πληγή το γκολ του Ουναϊ στη Ρεάλ).

Απλά αν θέλει ο Παναθηναϊκός να σηκώσει κεφάλι πραγματικά, πρέπει να κάνει και στο ρόστερ, όσα έκανε στα στελέχη. «Σκούπα» και ενίσχυση με επίπεδο, ποιότητα, ηγέτες, ποδοσφαιριστές που θα τους ζητάει ένα ο Μπενίτεθ και θα του κάνουν δύο.

Δεν είναι μεταφυσικό, γκίνια, ατυχία. Είναι λάθη, απροσεξία, συγκεκριμένες δυνατότητες. Οι συνθήκες που έχει συνολικά ο Παναθηναϊκός, τον εξαναγκάζουν να έχει ρόστερ που θα είναι πάνω απ’ τους υπόλοιπους. Καλύτερο ξεκάθαρα και χωρίς δεύτερη σκέψη.

Εδώ μιλάμε πως σε σχέση με την περασμένη σεζόν, δεν έχει διαπιστωθεί σημαντική βελτίωση. Κάποιοι λένε πως ίσως να είναι χειρότερα τα πράγματα, αλλά μην υπερβάλουμε. Σαφώς όμως, έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και σε ποιότητα και σε βάθος λύσεων.

Με τον Τσέριν προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα πριν μερικά χρόνια, ο Τσέριν είναι ο μόνος μόνιμα διαθέσιμος στο «8». Αυτό και μόνο καθιστά προβληματική την κατάσταση. Αναφέρουμε τον Σλοβένο επειδή δεν είναι ο χειρότερος φυσικά και δεν έκανε κάποιο μεγάλο λάθος. Για να μην μπούμε σε ονόματα που θα φανούν ως στοχοποίηση του οποιουδήποτε.

Ο Μπενίτεθ απ’ την πλευρά του καλά κάνει και δεν βγάζει… στη σέντρα τους παίκτες του. Με αυτούς θα πορευτεί άλλωστε μέχρι τον Γενάρη και τότε δεν μπορεί να αλλάξει όσα θέλει. Δεν γίνεται προφανώς. Πρέπει να γίνουν οι σωστές κινήσεις όμως, για να δοθεί μια πρώτη ώθηση.

Περισσότερα για το ίδιο το ματς δε χρειάζεται καν να συζητάμε. Η ΑΕΚ έβαλε τρία γκολ επειδή της τα έδωσε ο Παναθηναϊκός. Τα δύο με πέναλτι. Εκεί σταματά η κουβέντα. Ας πανηγυρίζουν, ας βλέπουν τους εαυτούς τους ασταμάτητη αρμάδα. Δικαίωμά τους, νίκησαν, καλά κάνουν και χαίρονται. Ούτε χρειάζεται αλαζονεία του στυλ «εμείς χάσαμε δε νίκησαν αυτοί». Αυτοί νίκησαν, ακόμη κι αν εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Παναθηναϊκού.

Το αποτέλεσμα και η εικόνα του ματς λοιπόν, ας γίνει οδηγός. Ας γεμίσει το μπλοκάκι του Μπενίτεθ. Για αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν. Επειδή η πίστωση χρόνου σιγά-σιγά γίνεται και αφέλεια. Είναι τέτοιες οι απαιτήσεις που πρέπει αμέσως να δείχνει ο καθένας πως είναι ικανός να ακολουθήσει.

Κατά τα άλλα, είμαστε ακριβώς στο σημείο που έλεγε ο προπονητής μετά το ματς στις Σέρρες. Δε θα νικούσε η ομάδα μόνιμα. Το θέμα είναι να δείξουν οι πάντες εμπιστοσύνη στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Περιμένοντας παράλληλα τις πολλές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, για τα τεράστια λάθη που αφορούν το ρόστερ.

Υ.Γ. Δύο πέναλτι και αποβολή η ΑΕΚ θα κέρδιζε μόνο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν μιλάμε για αδικία, απλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα ως προς τις προθέσεις και την ευκολία. Εκτός αν πιστεύει κανείς πως σε άλλο ντέρμπι η ΑΕΚ θα έπαιρνε τις συγκεκριμένες αποφάσεις υπέρ της.