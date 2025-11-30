Κριτική Παναθηναϊκού: «Μοιραίοι» Τουμπά-Ντραγκόφσκι-Σφιντέρσκι, έδωσε «σπίθα» ο Τετέ

Η απόδοση των «πρασίνων» στο αθηναϊκό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ μέσα από τις... ακτίνες του SDNA.

Ντραγκόφσκι: Ο Πολωνός τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω στα δυο γκολ, τα οποία ήταν τα μοναδικά σουτ του κατευθύνθηκαν προς την εστία του. Στις καθυστερήσεις «κρέμασε» τους «πράσινους», καθώς ανέτρεψε τον Κοϊτά για το νικητήριο πέναλτι της ΑΕΚ, μια απίστευτη ασυνεννοησία με τον Πάλμερ-Μπράουν.

Καλάμπρια: Έδωσε ό,τι είχε, έχοντας όλη τη δεξιά μεσοαμυντική πλευρά δική του στο 3-4-3. Προερχόμενος από το γκολ κόντρα στη Στουρμ Γκρατς χρησιμοποιήθηκε ως το 62' και τότε παραχώρησε τη θέση του στον Τσέριν. Δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 40'.

Γέντβαϊ: Μετά από σειρά καλών παιχνιδιών ήταν αρνητικός. Στο 0-1 ξεχνιέται, ο Γιόβιτς μένει... onside, ενώ πριν το πέναλτι για το 0-2 χάνει την μπάλα και εκθέτει την άμυνα. Συνέθεσε δίδυμο με τον Πάλμερ-Μπράουν, όταν αποχώρησε ο Τουμπά.

Πάλμερ-Μπράουν: Προσπάθησε και εκείνος να περιορίσει τον Γιόβιτς ως ο μεσαίος κεντρικός αμυντικός στην τριάδα. «Έψαξε» και το γκολ στο πρώτο ημίχρονο (34'), έχοντας προωθηθεί σε ένα κόρνερ. Έπαιζε με κίτρινη κάρτα από το 54' και στις καθυστερήσεις δεν συνεννοήθηκε σωστά με τον Ντραγκόφσκι, οδηγώντας στο νικητήριο πέναλτι της ΑΕΚ.

Τουμπά: Ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Έκανε το πέναλτι στον Γιόβιτς στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και στο 64' είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για να αποβληθεί, μόλις είχε πραγματοποιήσει τις αλλαγές του ο Μπενίτεθ για τον νέο σχηματισμό.

Ζαρουρί: Έπαιξε σε όλη την αριστερή πλευρά, χρησιμοποιήθηκε κι ως αριστερός μπακ, κάτι που έχει συμβεί ελάχιστες φορές στην καριέρα του. Στο 71' βρήκε με «γλυκιά» σέντρα τον Τετέ που πήρε την κεφαλιά και μείωσε σε 1-2. Από τους «διασωθέντες».

Τσιριβέγια: Ακόμα ένα παιχνίδι στη σειρά για τον Αργεντινό χαφ που στο 86' «θυσιάστηκε» για να μπει ο Ντέσερς. Σε πολλές περιπτώσεις έδωσε την ισορροπία που ήθελε ο Μπενίτεθ, πέρασαν πολλές μπάλες από τα πόδια του, αλλά η ΑΕΚ είχε το κέντρο.

Σιώπης: Τα ίδια ισχύουν και για τον Έλληνα διεθνή, τον παίκτη που εμπιστεύεται «τυφλά» ο Μπενίτεθ. Στο 76' έπρεπε να γίνει αλλαγή για να μπει ο Κώτσιρας και να συμμαζευτεί η κατάσταση που άφησε η αποβολή του Τουμπά στο 64'.

Μπακασέτας: Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν έκανε αισθητή την παρουσία του και φυσιολογικά έγινε αλλαγή στο 62', ώστε να μπει ο Τζούρισιτς μαζί με τον περιβραχιόνιο.

Τετέ: Σίγουρα ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς κέρδισε το πέναλτι στο 28' και έδωσε την «σπίθα» για την επιστροφή στο ματς, με κεφαλιά μάλιστα, για το 1-2 στο 71'. Διάγει τις καλύτερες μέρες στη σεζόν και ευθύνεται η έλευση Μπενίτεθ για αυτό.

Σφιντέρσκι: Μοιραίος και αυτός, έχασε ξανά πέναλτι, στο 28', όπως κόντρα στη Μάλμε και δεν κατάφερε να τον νιώσει η άμυνα της ΑΕΚ.

Τσέριν: Μπήκε στο 63' αντί του Καλάμπρια, ώστε να αλλάξει ο σχηματισμός και να δώσει ταχύτητα και αθλητικότητα στη μεσαία γραμμή. Μάλιστα, λίγο έλειψε να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 76', με το σουτ του να περνά δίπλα από το δοκάρι.

Τζούρισιτς: Ανεβαίνει ο Σέρβος μεσοεπιθετικός που μπήκε ως αλλαγή στο 63' αντί του Μπακασέτα και επιβεβαίωσε την παράδοσή του κόντρα στην ΑΕΚ που συνήθως χρίζεται σκόρερ, όπως απόψε στο 90' για το 2-2.

Πάντοβιτς: Του πιστώνεται η ασίστ στη συνεργασία με τον Τζούρισιτς για το 2-2 στο 90'. Πέρασε ως αλλαγή στο 63' αντί του Σφιντέρσκι και προσπάθησε να δώσει άλλη ψυχολογία μπροστά αντί του Πολωνού που ίσως επηρεάστηκε από το χαμένο πέναλτι στο 28'.

Κώτσιρας: Συγκινητικός, καθώς μπήκε στο 76' αντί του Σιώπη για να δώσει ισορροπία μετά την αποβολή του Τουμπά και λίγο έλειψε να μετατρέψει σε ασίστ την πάσα του ο Τσέριν μόλις μπήκε στο γήπεδο. Μετά το 2-3 «γλίτωσε» τον Παναθηναϊκό από το 2-4.

Ντέσερς: Έπαιξε λίγο, καθώς μπήκε στο 86' αντί του Τσιριβέγια μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας. Δεν έκανε αισθητή την παρουσία του, αλλά σημαντικό ότι υπολογίζεται ξανά.