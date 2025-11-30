Μπουχαλάκης: «Σταθήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών όμως δεν εκμεταλλευτήκαμε τις φάσεις μας»

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης μετά την ήττα με 0-1 του Παναιτωλικού από τον Ολυμπιακό, ανέφερε ότι η ομάδα του ήταν αντάξια των προσδοκιών ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και γνώρισε το αρνητικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας κεντρικός:

«Σταθήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών, δείξαμε ότι έχουμε χτίσει έναν χαρακτήρα και ένα πλάνο στο παιχνίδι μας, προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους χώρους, να δημιουργήσουμε και να χτυπήσουμε στα κενά του Ολυμπιακού. Είχαμε μεγάλες ευκαιρίες πριν σκοράρει ο αντίπαλος αλλά κόντρα σε αυτές τις ομάδες που έχουν τέτοια ποιότητα, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος κάθε στιγμή. Ατυχήσαμε σε άλλο ένα ματς με μεγάλο αντίπαλο και χάσαμε με ένα γκολ, αλλά προχωράμε και την Πέμπτη έρχεται ένα κρίσιμο ματς για έναν στόχο που θέλουμε να προχωρήσουμε.

Ίσως άλλαζαν τα δεδομένα στην μεγάλη φάση του Άλεξιτς, αλλά και μετά το 0-1 ήμασταν πολύ κοντά, όμως οι λεπτομέρειες και οι κακές αποφάσεις έκριναν το ματς.

Ήταν δύσκολο που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, στον οποίο πέρασα 10 χρόνια και σχεδόν όλη μου την καριέρα, πήρα πολλές εμπειρίες από εκεί, αλλά η ζωή προχωράει, ωστόσο πάντα θα υπάρχει η αγάπη και ο σεβασμός προς τον Ολυμπιακό