Δοκιμασία στην Ηλιούπολη για Καλαμάτα – Με ΠΑΟΚ Β ο ΠΑΣ

Με πέντε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Super League 2.

Το ντέρμπι της Καβάλας διεξάγεται σήμερα στον Α’ Όμιλο, με την Καβάλα να υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης στο «Ανθή Καραγιάννη», με τις δύο ομάδες να χρειάζονται τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ Β φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα, σε ένα ματς που και οι δύο μονομάχοι δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες.

Να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία της προς τη Super League θέλει να συνεχίσει η Καλαμάτα, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ηλιούπολη. Τα Χανιά κοντράρονται με τον Ολυμπιακό Β, σε ένα ματς που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η Μαρκό υποδέχεται το Αιγάλεω.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

A’ OMIΛΟΣ

Σάββατο 29/11

15:00 Καβάλα - Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR

15:00 ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννινα SPORTAL.GR

Κυριακή 30/11

14:00 Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24

14:00 Αστέρας Aktor Β-Μακεδονικός ATHLETIKO.GR

15:00 Ηρακλής - Καμπανακός SPORTAL.GR

B’ OMIΛΟΣ

Σάββατο 29/11

14:00 Ηλιούπολη - Καλαμάτα ACTION 24

14:00 Χανιά - Ολυμπιακός Β SPORTAL.GR

15:00 Μαρκό - Αιγάλεω SPORTAL.GR

Κυριακή 30/11

13:00 Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea SPORTAL.GR

15:00 Παναργειακός - Πανιώνιος SPORTAL.GR