Μύρισε Παναθηναϊκός και αλλάζει σελίδα με νέα νοοτροπία!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το νέο μότο του Παναθηναϊκού που οδηγεί στην επιτυχία με τον Τάκη Φύσσα, τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Μιγκέλ Κορόνα, να δίνουν το στίγμα για την επόμενη ημέρα με τον Μπενίτεθ στον πάγκο και την αλλαγή της νοοτροπίας.

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, για να καταλάβεις, ότι κάτι προς το καλύτερο αλλάζει στον Παναθηναϊκό με στόχο ΕΝΑΝ. Την επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας και στις ευρωπαϊκές πορείες, όπως παλιά. Στην μία ώρα παρουσίασης σήμερα του Μιγκέλ Κορόνα και του Στέφανου Κοτσόλη από τον Τάκη Φύσσα έγινε κατανοητό από όλους ότι το μότο από εδώ και πέρα θα είναι ένα.

«Πάνω από τον Παναθηναϊκός κανείς, ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους». Οσες φορές και αν ρωτήθηκαν ο Κορόνα και ο Κοτσόλης, τόσες φορές απάντησαν, ότι «όλα όσα κάνουμε θα τα κάνουμε για τον σύλλογο». Στις επίμονες ερωτήσεις του στιλ «την μεταγραφή ποιος θα την πιστώνεται αν είναι καλή;», η απάντηση ήταν μόνιμη και από τους δύο. «Ο σύλλογος θα πιστωθεί την καλή μεταγραφή, εμείς για τον σύλλογο είμαστε εδώ».

Ταπεινότητα, χαμηλοί τόνοι, σεβασμός στο μέγεθος του συλλόγου και το τριφύλλι. Και για τον Κοτσόλη δεν είχαμε καμία αμφιβολία, ότι αυτό θα γίνει, ο Κορόνα, όμως, με το καλημέρα μπήκε στο κλίμα και ένιωσε το μέγεθος του συλλόγου, όταν ρωτήθηκε, πως και επέλεξε τον Παναθηναϊκό μετά από τόσα χρόνια στην Βαλένθια. Αναφέρθηκε στο πρότζεκτ και το μέγεθος του συλλόγου, που με την μία τον οδήγησαν να δώσει θετική απάντηση στην πρόταση συνεργασίας. Ο Κορόνα, που από τα λεγόμενά του καταλάβαμε, ότι κουράστηκε να είναι έξι χρόνια στην Βαλένθια και να προσπαθεί μόνο να πουλάει, για να ζήσει ο σύλλογος, και ήθελε να έρθει σε μία μεγάλη ομάδα και να την βοηθήσει να φθάσει και πάλι στην κορυφή.

Δεν είπαν σχεδόν τίποτα, ούτε για τις μεταγραφές, ούτε για τις αποχωρήσεις, διότι και οι δύο στάθηκαν σωστά, στο ότι έρχονται παιχνίδια-φωτιά και δεν είναι ώρα για τέτοιες κουβέντες δημόσια. Είπαν, όμως, ότι θα γίνουν έξυπνες κινήσεις τον Γενάρη και ότι υπάρχει μία αξιολόγηση σε εξέλιξη από τον Μπενίτεθ και το κλάμπ, που γίνεται μέσα από τα παιχνίδια και τις προπονήσεις.

Ακόμα και για το τμήμα σκάουτινγκ, που είναι δεδομένο, ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, ο Κοτσόλης είπε με ταπεινότητα ότι, «άμεσα θα προχωρήσουμε στις κινήσεις που πρέπει, ώστε να είναι κι αυτό το τμήμα όσο εξελιγμένο πρέπει».

Το κυριότερο από όλα είναι η κουβέντα, που είπε πολλές φορές ο Στέφανος Κοτσόλης: «Συσπείρωση». Και θύμισε σε όλους, ότι από παλιά, που έπαιζε μπάλα στον Παναθηναϊκό τις μεγάλες επιτυχίες η ομάδα τις πέτυχε μέσα από συσπείρωση. «Ολοι μαζί». Αυτό είναι το μότο και ο Κοτσόλης ζήτησε να μην κοιτάμε πίσω, αλλά μόνο στο σήμερα και στο αύριο με στόχο έναν. Την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ελλάδας και στις ευρωπαϊκές επιτυχίες του παρελθόντος.

Εβλεπες τον Κοτσόλη να μιλάει και καταλάβαινες, ότι σου μιλάει ένας άνθρωπος, που μέσα του κυλάει πράσινο αίμα και τον ενδιαφέρει μόνο να πετύχει ο Παναθηναϊκός τους στόχους του. Και όχι να λέει ότι με μένα ο Παναθηναϊκός πέτυχε τους στόχους του. Αυτή είναι η διαφορά του σήμερα με το χθες. Σήμερα, όλοι λένε, «ολοι μαζί για τον Παναθηναϊκό και κάτω από τον Παναθηναϊκό». Χθες κάποιοι έλεγαν ότι «εγώ έκανα τα πάντα για να φθάσει ψηλά ο Παναθηναϊκός, άλλοι φταίνε, όχι εγώ». Χαοτική διαφορά στην νοοτροπία του χθες με την νοοτροπία, που αλλάζει σήμερα.

Με αυτό το σημερινό μότο τα καλύτερα έρχονται για τον Παναθηναϊκό. Και ο Τάκης Φύσσας, που παρουσίασε τον Κορόνα και τον Κοτσόλη είπε κάτι σπουδαίο: «Με την έλευση του Γιούρκα Σεϊταρίδη, του Κάρλος Ζέκα, Πρωταθλητών Ευρώπης και πρωταθλητών και την παρουσία του Στέφανου, να είστε σίγουροι ότι η καρδιά του Παναθηναϊκού χτυπάει στο Κορωπί πολύ δυνατά! Αυτός είναι ο καλύτερος επίλογος για εμένα».

Ακριβώς αυτό, που είπε ο Τάκης. Το Κορωπί μυρίζει έντονα Παναθηναϊκό, με ανθρώπους που τίμησαν και πόνεσαν την φανέλα και ξέρουν το βάρος της σε όλα τα πόστα. Όχι μόνο, διότι είναι Παναθηναϊκοί, αλλά διότι είναι ικανοί σε αυτό που κάνουν. Αλλά το κυριότερο; Είναι ταπεινοί και όλοι τους βάζουν τον Παναθηναϊκό πάνω από όλους. Και με πίστη στο μεγάλο προπονητικό μέγεθος Ράφα Μπενίτεθ, τα καλύτερα έρχονται.

Θα σας πω και κάτι ακόμα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, βλέπω ο Παναθηναϊκός να είναι σε καλά χέρια στα κορυφαία πόστα. Φέτος δεν βλέπω η ομάδα να προλαβαίνει το πρωτάθλημα, βλέπω, όμως, ότι μπορεί να κάνει κάτι πολύ καλό στην Ευρώπη, όπως είπε και ο Κοτσόλης ότι είναι στόχος. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα γίνουν οι κινήσεις, που πρέπει, ώστε τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός να αρχίσει το πρωτάθλημα σαν φαβορί και να μπορέσει να το πάρει μετά από 16 χρόνια κόντρα και σε κάποιες διαιτησίες αν χρειαστεί.

*Την Κυριακή η Λεωφόρος θα θυμίζει σε παλμό Λεωφόρο από παλιά. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικό και όλοι θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη. Αν κάτι δεν πάει καλά χρειάζεται στήριξη από όλους μας στον προπονητή και στην ομάδα, διότι η χρονιά έχει δρόμο ακόμα και ο βασικός στόχος είναι στο τέλος αυτής της χρονιάς όλος ο κόσμος να έχει πιστέψει σε αυτή την ομάδα και πάλι.