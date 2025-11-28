Με 24άδα στη Θεσσαλονίκη και τις γνωστές απουσίες η ΑΕΛ

Δεν έβγαλε... ειδήσεις η αποστολή του Στέλιου Μαλεζά ενόψει του αγώνα με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» (29/11, 19:30).

Ο Αμρ Ουάρντα υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και τελειώνει από την ΑΕΛ Novibet, τιμωρημένος είναι ο Φακούντο Πέρεζ, ενώ τραυματίας παραμένει ο Άνχελο Σαγκάλ ενόψει της αναμέτρησης για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι 24 παίκτες που επέλεξε ο Στέλιος Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Αντράντα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ, Γκαράτε.