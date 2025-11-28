Άρης: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για ΑΕΛ ο Χιμένεθ - Εκτός ο τιμωρημένος Μόντσου

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι του Άρη απέναντι στην ΑΕΛ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε πως ο Μόντσου έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στο συγκεκριμένο ματς, αφού συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον αγώνα με την ΑΕΛ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση με τη θεσσαλική ομάδα επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Οι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο αυριανό παιχνίδι δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του ο Μόντσου Ροντρίγκεθ (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).

Η αποστολή της ομάδας μας θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας.