ΑΕΛ: Χωρίς Πέρεζ στο «Βικελίδης» - Πού εκτίουν Παντελάκης, Τσάκλα, Γκαράτε

Η ΑΕΛ Novibet μοίρασε τους τιμωρημένους παίκτες να εκτίσουν την ποινή τους στα προσεχή ματς.

Πονοκέφαλο με τις κίτρινες κάρτες αντιμετωπίζει ο Στέλιος Μαλεζάς στην ΑΕΛ Novibet, αλλά φρόντισε να μοιράσει τους τιμωρημένους στα επόμενα ματς. Οι Νώντας Παντελάκης, Σοφιάν Τσάκλα και Λεάντρο Γκαράτε συμπλήρωσαν κάρτες στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον ΟΦΗ και αποφασίστηκε να μην εκτίσουν όλοι μαζί.

Ο Παντελάκης θα απουσιάσει στην αναμέτρηση της 13ης Αγωνιστικής του AEL FC Arena κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Γκαράτε δεν θα παίξει στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό για τη πρεμιέρα του δευτέρου γύρου της Super League στη Λιβαδειά (13/12, 17:00), ενώ τέλος ο Τσάκλα στο τελευταίο ματς του 2025 εντός έδρας με τον Ατρόμητο (21/12, 17:30).

Εξάλλου, στο ματς με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχει δηλωθεί να απουσιάσει για τον ίδιο λόγο ο Φακούντο Πέρεζ.