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Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς για τη league phase του Europa League.
Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς (vid)