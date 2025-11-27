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Τα highlighths της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Παρακολουθήστε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της ισοπαλίας με 1-1 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπραν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Τα highlighths της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν (vid)