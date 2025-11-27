Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Τα highlighths της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν (vid) 27-11-2025 22:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ SK Brann 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Παρακολουθήστε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της ισοπαλίας με 1-1 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπραν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Αγνώριστος ακόμα και στην Αννίτα Πάνια ο Γιώργος Ταμπάκης 15 χρόνια μετά την εξαφάνισή του dailymedia.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Είναι υποχρεωμένος να το ξανακάνει menshouse.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Δυο μεγάλες απορίες βλέποντας τον Φερεϊρίνια menshouse.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Τα highlighths της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν (vid) SHARE