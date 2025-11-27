Παρότι η Ρεάλ παρατάχθηκε με άμυνα ανάγκης, είχε μπροστά τον Μπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έβαλε 4 γκολ στον Ολυμπιακό που πάλεψε όταν βρέθηκε δύο φορές πίσω με δύο γκολ. Τελικά το 3-4 τον αφήνει 33ο στη League Phase.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απείλησε την εστία του Τζολάκη στο τρίτο λεπτό του αγώνα, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Βραζιλιάνου. Δύο λεπτά μετά ο Τσικίνιο έπιασε μονοκόμματο σουτ με τη μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 7' η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Λούνιν. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από εξαιρετική συνεργασία του Τσικίνιο με τον Ποντένσε και τον Ελ Κααμπί που... έκρυψαν την μπάλα και ο Τσικίνιο με ένα δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

Οι Πειραιώτες... πατούσαν πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και στο 19' ο Τσικίνιο έφτασε μία... ανάσα από το 2-0, αλλά ο Λούνιν είχε αυτή τη φορά... απάντηση στο δυνατό σουτ του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού. Τρία λεπτά μετά η Ρεάλ κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης με τον Μπαπέ να εκμεταλλεύεται την ωραία ασίστ του Βινίσιους και να... νικάει τον Τζολάκη για το 1-1. Και σαν να μην έφτανε αυτό στο 24' ο Μπαπέ βρήκε ξανά δίχτυα με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκιουλέρ για την ολική ανατροπή της ισπανικής ομάδας μέσα σε ελάχιστα λεπτά! Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο για τους γηπεδούχους με τον Τσικίνιο να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή και στην θέση του πέρασε ο Ταρέμι. Ένα λεπτό μετά ο Μπαπέ σκόραρε για τρίτη φορά φεύγοντας μόνος απέναντι από τον Τζολάκη, πετυχαίνοντας χατ - τρικ μέσα σε επτά λεπτά!

Η Ρεάλ πετούσε... φωτιές στην επίθεση της και στο 32' σημείωσε και τέταρτο τέρμα, αλλά ο Βινίσιους ήταν σε θέση οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Οι Πειραιώτες απείλησαν ξανά μετά από ώρα στο ματς στο 34' με τον Ελ Κααμπί να μην μπορεί να νικήσει τον Λούνιν από πλεονεκτική θέση. Οι Ισπανοί ήταν εντυπωσιακοί στην επίθεση και στο 36' ο Τσουαμενί σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Ο Μπαπέ απείλησε ξανά στο 42' από πλάγια θέση, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο. Δύο λεπτά μετά ο Βινίσιους έφυγε στην κόντρα, όμως η λόμπα που επιχείρησε δεν βρήκε τον στόχο. Οι ερυθρόλευκοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 45+2' για το 2-3 με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί να αποκρούεται εντυπωσιακά σε κόρνερ από τον Λούνιν.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους και στο 47' ο Βινίσιους έπιασε ωραίο σουτ, με τη μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Ο Ολυμπιακός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη όμως και στο 52' ο Έσε, που είχε περάσει ως αλλαγή, με εξαιρετική σέντρα βρήκε τον Ταρέμι και εκείνος με ωραία κεφαλιά έκανε το 2-3 για τους Πειραιώτες! Πέντε λεπτά μετά ο Βινίσιους με ωραία ενέργεια δεν κατάφερε να νικήσει τον Τζολάκη από εξαιρετική θέση. Στο 60ο λεπτό του αγώνα ο Βινίσιους με ωραία ενέργεια πέρασε τον Ρέτσο και έσπασε στον Μπαπέ που σημείωσε το τέταρτο τέρμα της Ρεάλ, αλλά και το τέταρτο προσωπικό του στο ματς για το 2-4! Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά άτυχος και έχασε και τον Πιρόλα στο 62' με αναγκαστική αλλαγή, ενώ στη θέση του Ιταλού σούπερ πέρασε ο Μπιανκόν. Στο 64' το αδύναμο σουτ του Ποντένσε δεν ανησύχησε τον Λούνιν. Δύο λεπτά μετά ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Ζέλσον. Ο Ελ Κααμπί στη συνέχεια της φάσης απείλησε από καλή θέση, απλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Η απίστευτη ατυχία του Ολυμπιακού συνεχίστηκε με τρίτη αναγκαστική αλλαγή για τον Ποντένσε αυτή φορά στο 71' να δίνει τη θέση του στον Στρεφέτσα. Τρία λεπτά αργότερα οι προσπάθειες των Ζέλσον και Μουζακίτη δεν βρήκαν τον στόχο. Ο Ολυμπιακός δεν παράτησε το ματς και συνέχιζε να προσπαθεί. Τελικά κατάφερε να βρει και τρίτο τέρμα με ωραία σέντρα του Στεφέτσα και καρφωτή κεφαλιά του Ελ Κααμπί μέσα στην περιοχή για το 3-4! Στο 83' ο Μαροκινός φορ λίγο έλειψε να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ! Οι Πειραιώτες είχαν την υπεροχή στα τελευταία λεπτά και το σουτ του Στρεφέτσα έφυγε ελάχιστα άουτ για ακόμη μια φορά! Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάλεψαν μέχρι το τέλος για να βρουν το πολυπόθητο γκολ της ισοφάρισης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και έτσι οι Μαδριλένοι πήραν τους τρεις βαθμούς της νίκης με 3-4.

H Ρεάλ με τη νίκη της αυτή ανέβηκε στην 5η θέση της γενικής κατάταξης με 12 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός έπεσε στην 33η θέση με 2 πόντους.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (62΄ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι (71΄ Κοστίνια), Γκαρθία (46΄ Έσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (28΄ Ταρέμι), Ποντένσε (71΄ Στρεφέτσα), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο (73΄ Ντίαζ), Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46΄ Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (61΄ Μπέλιγχαμ), Μπαπέ, Βινίσιους.