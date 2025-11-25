Τι και αν η Σίτι ήταν το απόλυτο φαβορί; Η τρομερή Λεβερκούζεν «πάτησε» τους Άγγλους μέσα στο Μάντσεστερ με σκορ 2-0 και έβαλε πλώρη για πρόκριση. Μεγάλη νίκη με ανατροπή για την Μαρσέιγ επί της Νιουκάστλ (2-1).

Τεράστιο διπλό μέσα στο Μάντσεστερ πανηγύρισε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τους Γερμανούς να μοιράζουν... Ασπιρίνες στους Άγγλους, να σταματούν τον «καυτό» φέτος Έρλινγκ Χάαλαντ και να παίρνουν τη νίκη και τους πολύτιμους 3 βαθμούς με σκορ 2-0.

Μετά από αυτό το τουλάχιστον ανέλπιστο διπλό για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League ανέβηκε αρκετά βαθμολογικά, έπιασε την 13η θέση και τους 8 βαθμούς.

Έτσι, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της League Phase, η Λεβερκούζεν βάζει γερή υποψηφιότητα για πρόκριση, παρόλο που έκανε κακό ξεκίνημα, ενώ οι Cityzens έμειναν στους 10 βαθμούς και εξακολουθούν να βρίσκονται στην 8άδα και σε τροχιά απευθείας πρόκρισης.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε τα πάντα. Μεγάλες ευκαιρίες, την κατοχή, αλλά δεν είχε το πιο βασικό από όλα, γκολ. Από την άλλη, οι Ασπιρίνες ήταν αποτελεσματικές όπου χρειάστηκε και με δύο γκολ έφυγαν με το «διπλό» από το Νησί. Ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό, για να έρθει στο 2ο ημίχρονο (54') ο Πάτρικ Σικ και με μία πανέμορφη κεφαλιά να διαμορφώσει το τελικό 2-0 για την ομάδα του.

Ανατροπή με Ομπαμεγιάνγκ για τη Μαρσέιγ και... ελπίζει

Την ίδια ωρα, η Μαρσέιγ έκανε... κηδεία σε μία άλλη αγγλική ομάδα. Οι Γάλλοι δεν τα παράτησαν κόντρα στη Νιουκάστλ και με οδηγό τον Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ επικράτησαν εντός έδρας της Νιουκάστλ με σκορ 2-1 και πήραν μία μεγάλη νίκη. Έτσι, οι Μασσαλοί ανέβηκαν στους 6 βαθμούς και έκαναν ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι Άγγλοι μπήκαν δυνατά στο ματς και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Μπαρνς. Η απάντηση της Μαρσέιγ ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει δύο φορές σε τέσσερα λεπτά. Αρχικά, ο Γκαμπονέζος φορ ισοφάρισε σε 1-1 με την αρχή του δευτέρου μέρους (46') και λίγο αργότερα (50') σκόραρε ξανά και διπλασίασε τα τέρματά του για το 2-1 των Γάλλων,