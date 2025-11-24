Άρης: Εκτός για δύο μήνες ο Αλφαρέλα

Μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης στην OPAP Arena o Αλφαρέλα, ο οποίος επιστρέφει, καλώς εχόντων των πραγμάτων με το νέο έτος

Με αγωνία περίμεναν στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο τις εξετάσεις του Μιγκέλ Αλφαρέλα. Τα μαντάτα έδειξαν πως ο Άρης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του παίκτη για τουλάχιστον 8 εβδομάδες. Ο Γάλλος στράικερ υπέστη εξάρθρωση πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικης αρθρωσης η οποία αναταχθηκε.

Από τον έλεγχο προέκυψε κάταγμα σησαμοειδων οσταρίων άκρου ποδός και συνδεσμικη κάκωση. κάτι που σημαίνει πως θα λείψει για σχεδόν δύο μήνες και αναμένεται σίγουρα με το νέο έτος, καθώς η αποθεραπεία του μοιράζεται σε δύο φάσεις και λόγω του σημείου του τραυματισμού, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.