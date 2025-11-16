Πρώτη απώλεια βαθμών για τον ΠΑΟΚ, ισοπαλία με τον ΑΟ ΡΕΑ

Την πρώτη της απώλεια βαθμών είχε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, αφού αναδείχθηκε ισόπαλη στο Ρέθυμνο (0-0) απέναντι στον ΑΟ ΡΕΑ για την όγδοη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Δικέφαλος παρατάχθηκε με τις: Νόιχαους, Γκούνη, Στίγκλμαϊρ, Κοσκερίδου, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Γουίχι, Βαρδαλή, Αργυρίου, Αντρέεφσκα και Γκατσανίτσα.

Ο ΠΑΟΚ, μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο εικοσάλεπτο, ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και κυριάρχησε στο γήπεδο μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, δημιουργώντας τις σημαντικότερες ευκαιρίες του αγώνα. Η Αντρέεφσκα αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου από τα δεξιά, βρίσκοντας συνεχώς χώρους και τροφοδοτώντας ιδανικά την επίθεση. Στο 21’, η παράλληλη σέντρα της έφερε τη μεγάλη στιγμή του ημιχρόνου, με την Αργυρίου να πλασάρει από τη μικρή περιοχή αλλά την μπάλα να περνάει άουτ. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Δικέφαλος άγγιξε ξανά το γκολ, όταν μετά από κεφαλιά–στρώσιμο της Αντρέεφσκα, η Γουίχι σούταρε δυνατά, όμως το οριζόντιο δοκάρι στέρησε το προβάδισμα. Η πίεση συνεχίστηκε, με τη Γκατσανίτσα να απειλεί στο 42’, ωστόσο το 0-0 έμεινε έως την ανάπαυλα, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει ανώτερος και έτοιμος να «ξεκλειδώσει» το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δικέφαλος είχε και πάλι την κατοχή στα πόδια του απέναντι σ’ έναν αντίπαλο ο οποίος αμυνόταν μαζικά στο δικό του μισό. Οι «ασπρόμαυρες» έψαχναν λύσεις, τόσο από τα πλάγια, όσο και από τον άξονα, ωστόσο δεν μπορούσαν να βρουν τους χώρους για να δράσουν. Ο Θανάσης Πατρικίδης άλλαξε πρόσωπα, προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του, η οποία φαινόταν σε κάποια σημεία «μπλοκαρισμένη», ωστόσο κάθε καλή ενέργεια δεν μετουσιωνόταν σε ευκαιρία λόγω κακής επιλογής στην τελική ενέργεια. Έτσι το 0-0 διατηρήθηκε έως το φινάλε, με τον Δικέφαλο να έχει την κυριαρχία αλλά να μην βρίσκει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το σύνολο του Θανάση Πατρικίδη, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και ώρα 15:00, εντός έδρας στους Νέους Επιβάτες, απέναντι στην Κηφισιά, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.