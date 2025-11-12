Ορίστηκε η 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Πότε γίνεται το Άρης-ΠΑΟΚ - Σε ώρα... brunch ο Ολυμπιακός!

Τις ημέρες και ώρες των αγώνων της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 21:30.

Το ΑΕΚ-ΟΦΗ θα διεξαχθεί επίσης Τετάρτη (3/12) στις 17:30 και το Παναθηναϊκός-Κηφισιά την ίδια ημέρα στις 19:30.

Πιο νωρίς από ποτέ εδώ και... δεκαετίες πιθανότατα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στις 13:00 την Ελλάς Σύρου, προφανώς για να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην Αθήνα την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων:



02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

03/12/2025, 13:00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")

03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

03/12/2025, 17:00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")

03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)

03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)