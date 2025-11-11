Η παθητική αντίσταση του Γκάντι δεν θα νικούσε ποτέ στο… Ελληνικό ποδόσφαιρο

Είδαμε όλα τα ριπλέι στο ακυρωμένο γκολ του Ζοάο Μάριο. Πράγματι ο παίκτης του ΟΦΗ πέφτει. Οποιος κατάφερε να δει που εμπλέκεται ο παίκτης της ΑΕΚ με την πτώση να μου στείλει μήνυμα. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Ρώτησα και ανθρώπους που έχουν πλήρη πρόσβαση στο υλικό από τις κάμερες και βλέπουν και ξαναβλέπουν. Κανείς δεν κατάφερε να δώσει απάντηση. Ώσπου ήρθε ο Λανουά με το δικό του πλάνο, το ζουμαριστό. Μας βοήθησε να δούμε καλύτερα την φάση όπου φαίνεται ο παίκτης του ΟΦΗ να χάνει το πλεονέκτημα και να αρχίζει την πτώση βλέποντας τον αντίπαλο να έχει κερδίσει το πλεονέκτημα. Φυσικά ο Γάλλος αρχιδιαιτητής απεφάνθη όπως σε κάθε φάση που διαμαρτύρεται η ΑΕΚ μετά την αποτυχημένη προβοκάτσια του πως ο διαιτητής είχε δίκιο. Όμως στην Κρήτη δεν αρκούσε ένα γκολ ακυρωμένο…

Στο γκολ του Γιόβιτς υπήρξε ένα άγγιγμα του Μουκουντί στον αμυντικό. Σε άσχετο σημείο με το γκολ χωρίς κανείς από τους δύο παίκτες να μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στη φάση. Ακυρώθηκε για πλάκα. Τονίζω! Άγγιγμα, όχι σπρώξιμο. Πλέον με σφραγίδα Λανουά κάθε άγγιγμα είναι εν δυνάμει φάουλ. Και ο διαιτητής ανάλογα με το ποιοι παίζουν μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Στην ΑΕΚ έχουν ακυρωθεί τρία γκολ με τον ίδιο τρόπο στους δύο τελευταίους αγώνες. Στον Ολυμπιακό με διπλό χτύπημα για αποβολή του Ποντενσε στον παίκτη της Κηφισιας, το var κοίταζε αλλού. Μπορεί να είχαν έρθει τα σουβλάκια εκείνη την ώρα. Ο Ολυμπιακός έμεινε με 11, ήρθαν και τα δύο πεναλτάκια και όλα κύλησαν ήρεμα. Και η ζωή συνεχίζεται…

Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο και για την αντίδραση της ΑΕΚ σε όλα αυτά. Που πιστεύω από σήμερα κιόλας να αλλάξει. Θα φιλοξενήσω με μεγάλη τιμή τα λόγια ενός μεγάλου: “Με την παθητική αντίσταση πρέπει να πειστεί ο αντίπαλος για το δίκιο σου. Αντί να τον κάνεις να υποφέρει, είναι προτιμότερο να υποφέρεις ο ίδιος, για να τον βγάλεις από την πλάνη του, και με το τίμημα ακόμα της θυσίας, να τον αναγκάσεις να οδηγηθεί στην αποκατάσταση της αλήθειας. Με την παθητική αντίσταση πρέπει να πειστεί ο αντίπαλος ότι δεν θέλεις να του κάνεις κακό. Πρέπει να πειστεί για την ειλικρίνειά σου. Πρέπει να κατακτήσεις την καρδιά του, με τις ταλαιπωρίες τις οποίες υποβάλλεσαι και όχι να τον πληγώσεις. Αυτή είναι η Σατναγκράχα”!

Tα λόγια αυτά ανήκουν σε έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που περπάτησαν στον πλανήτη γη. Στον Μαχάτμα Γκάντι. Με την Παθητική Αντίσταση, με την Μη Βία, με τα εμπνευσμένα λόγια του αλλά κυρίως με το παράδειγμα του ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και εντέλει οι ιδέες του νίκησαν μία αυτοκρατορία. Αποτελεί ακόμη και σήμερα έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την γη.

Δεν το παίζω… ιστορικός, ούτε προσπαθώ να εντυπωσιάσω ρίχνοντας μέσα σε ποδοσφαιρικά άρθρα λόγια σημαντικών ανθρώπων για πολύ πιο σοβαρά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Απλά η πολιτική της ΑΕΚ τον τελευταίο μήνα με γύρισε 40 χρόνια πίσω όταν είχα ανακαλύψει τον Μαχάτμα Γκάντι και είχα μαγευτεί. Και πάντα είχα στο μυαλό μου το μεγαλείο της παθητικής αντίστασης και της μη βίας. Όμως δυστυχώς δεν ταιριάζει στο… Ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η αυτοκρατορία λύγισε από την παθητική αντίσταση. Τα αφεντικά του Ελληνικού ποδοσφαίρου και οι υπάλληλοι τους δεν θα βαρεθούν ποτέ να σε χτυπάνε. ΠΟΤΕ. Οπότε η ειρηνική επανάσταση του Γκάντι δεν χωράει στην Ελλάδα. Φυσικά δεν θέλουμε τις προηγούμενες πρακτικές των νυν συνεταίρων του ΠΑΟΚ. Δεν αντέχεται τέτοια κατάντια. Όμως το να τους αφήνουμε να μας χτυπάνε μέχρι να κουραστούν δεν λέει. Γιατί δεν θα κουραστούν ποτέ. Ήρθε η ώρα της επίθεσης!